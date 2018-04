Aspes denuncia un "recorte encubierto" en las oposiciones

De "recorte encubierto" califica el sindicato Aspes (Asociación de Profesores de Castilla y León) las circunstancias en las que se inscribe la convocatoria de oposiciones para enseñanzas medias de este año en la comunidad. Según calculó el delegado de Aspes Zamora, de las 1.200 plazas convocadas, tan solo 754 son totalmente libres. Esto se debe a que, conforme a la ley en Castilla y León, el 20% de las plazas deben estar destinadas a promoción interna y otro 10% están dedicadas a opositores con algún tipo de discapacidad. "Además, en Castilla y León no se cubren estas últimas y, a diferencia de otras comunidades, si no se hace, no pasan al turno libre", especificó el delegado de Aspes en Zamora, Cándido Ruiz.

En el caso de las oposiciones de promoción interna, los exámenes son diferentes, con solo dos pruebas -en lugar de las cuatro que tienen los que optan a plazas libres-, a lo que hay que añadir que con obtener un 5 ya se tiene la plaza. "Se ha dado el caso de que ha habido más plazas que opositores en promoción interna", apuntó el vicepresidente del sindicato a nivel regional, Manuel Mullor.

Desde Aspes demandan una reducción de las plazas de discapacitados, que las que no se cubran pasen a los libres y que los exámenes sean iguales para todos.