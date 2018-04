La Alcaldía reprocha la "falta de seriedad" de las críticas contra empleados de Urbanismo

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora ha salido en defensa del personal de Urbanismo "frente a las insinuaciones de presiones o amenazas sin concretar" -según Laura Rivera- que puso sobre la mesa el gerente de Zamora 10, Francisco Prieto. Rivera asegura que el gerente de Zamora 10 hace gala de "falta de seriedad" por "elevar el comentario, en caso de que sea cierto, de anécdota a categoría" y "por hacerla pública".

En un comunicado muy duro, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento asegura que los comentarios del gerente de Zamora 10 "son poco serios y rigurosos". Citando lo dicho por el equipo de Alcaldía, "que los profesionales de Urbanismo digan, según Zamora 10, "no os quejéis, que puede ser peor", es algo que tendrán que apuntar y dirigir hacia un empleado público concreto. Hay que demostrar que no es un mero comentario, en caso de que sea cierto, sino una amenaza; y denunciar donde proceda en lugar de los medios de comunicación" porque "así se deteriora la imagen de los empleados públicos".

Desde el Ayuntamiento subrayan además que "siempre se ha colaborado con Zamora 10" y censuran que las críticas de los empresarios "vengan dirigidas siempre hacia aquí" cuando "el Ayuntamiento no es culpable de la falta de infraestructuras o servicios públicos de la provincia". La crítica de Zamora 10, que en ningún caso apuntó al Ayuntamiento como institución, algo que también reconocen en Alcaldía, fue utilizada por la oposición. "No queremos pensar que exista algo más que una mera coincidencia", dice el Ayuntamiento para pedir a PP y Ciudadanos que "no utilicen" a Zamora 10 "de forma partidista". A Zamora 10 le instan a que "no se deje utilizar".

Críticas también a los representantes del Partido Popular en el Ayuntamiento y, concretamente, a Javier Ratón. Los populares, según el equipo de Gobierno, demuestran "exceso de ignorancia en el mejor de los casos" porque "ni siquiera saben que las denuncias de presiones se referían a los funcionarios y no a los dirigentes políticos".

En la nota de prensa remitida el miércoles Ratón aseguraba que las presiones son más propias de "regímenes como Cuba o Venezuela". La comparación, a juicio de Alcaldía, "está copiada de tópicos copiados y reproducidos como papagayo del PP nacional. Podría ilustrarnos el señor Ratón si las promociones inmobiliarias en las que interviene como profesional sufren algún retraso que pudiera ser responsabilidad de los empleados públicos o si solo habla por boca de ganso".

La Alcaldía asegura que el concejal de Urbanismo, Romualdo Fernández, "no puede dar explicaciones en la comisión" porque "no conoce ningún caso de amenazas o presiones por parte del personal hacia promotores o particulares".