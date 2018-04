Los zamoranos en Argentina se rebelan contra el decreto regulador de la Junta

El vicepresidente del Centro Zamorano de Buenos Aires (Argentina) Néstor Seijas, ha mostrado su oposición al proyecto de decreto de la Junta de Castilla y León que regula las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, por entender que crea unas "de primera y otras de segunda". Como han expresado también las casas de otras provincias en Argentina, el decreto crea la figura de las "comunidades cualificadas" que no están previstas en la ley superior, la de Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior. Además "la distinción entre comunidades cualificadas y no cualificadas" puede acabar derivando en comunidades "de primera y de segunda", en detrimento, por ejemplo, de las casas de provincias con menor población, como Soria, Zamora o Palencia. La distinción conculca el principio de igualdad. Además los zamoranos no están de acuerdo con la exigencia de un local ni con la gran carga burocrática que exige la Junta, lo que agravará su falta de recursos.