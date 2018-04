El equipo de Gobierno denuncia la "falta de seriedad" de Zamora 10

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora ha denunciado este jueves "la falta de seriedad" del gerente de Zamora 10, Francisco Prieto Toranzo, al elevar "lo que podría a ser una anécdota a categoría" por utilizar un supuesto comentario de un funcionario del área de Urbanismo para criticar el funcionamiento del área.

Del mismo modo, a través de una nota, los responsables municipales han señalado el "exceso de ignorancia, en el mejor de los casos, por parte del PP, que ni siquiera sabe que las denuncias se referían a los funcionarios y no a los dirigentes políticos".

En ese sentido, la nota, firmada por Laura Rivera, indica que, "de la comparación con Venezuela o Cuba y el autoritarismo de Guarido" realizada por Luis Javier Ratón "poco se puede decir al estar cargado de tópicos copiados y reproducidos como papagayo del PP nacional, cuando tiene problemas de corrupción que hay que tapar".

Así, Rivera invita a Ratón, arquitecto de profesión, a ilustrar si "las promociones inmobiliarias o proyectos en las que interviene sufren algún retraso que pudiera ser responsabilidad de los empleados públicos o si solo habla por boca de ganso".

Además, el equipo de Gobierno indica en la nota que el concejal de Urbanismo no puede dar una explicación hoy en la Comisión de Urbanismo sobre lo dicho por Zamora 10 ya que "no conoce ningún caso de amenazas o presiones por parte de empleados del Área de Urbanismo hacia promotores o particulares".

De lo que sí puede informar es "de todas las medidas que se están tomando para agilizar las licencias". Sin embargo desde la Concejalía de Personal "sí se pueden dar explicaciones de una de las causas de la falta de agilidad en la concesión de licencias, como es la falta de personal: respecto a la RPT actual del servicio de urbanismo hay un 23% de vacantes sin cubrir y un 32% de interinos. Esta situación es consecuencia de los continuos recortes del Gobierno del PP en España que en el caso de los empleados públicos se han sometido a tasas de reposición de efectivos inferiores al 50%, de manera que no se han podido cubrir las vacantes existentes", señala el equipo de Gobierno.

A juicio de los responsables municipales, ni siquiera "la propagandística consolidación de empleo" solucionaría el problema, puesto que "sólo afectaría a los interinos de larga duración, pero nunca a las vacantes, que siguen sin poder cubrirse". "Evidentemente, si no hay trabajadores, no se saca el trabajo y el servicio adelante", señalan.

Asimismo, la nota firmada por Rivera resalta que "los comentarios de la asociación de empresarios Zamora 10 son poco serios y rigurosos". "Que los profesionales de Urbanismo digan, según Zamora 10, "no os quejéis, porque puede ser peor", es algo que tendrán que apuntar y dirigir hacia un empleado público concreto; hay que demostrar que no es un mero comentario, en caso de que sea cierto, sino una amenaza; y denunciar donde proceda en lugar de en los medios de comunicación, deteriorando la imagen de los empleados públicos que han demostrado su valía mediante un proceso selectivo basado en la igualdad, el mérito y la capacidad- algo que no puede decir todo el mundo".

A juicio de Rivera, "puede criticarse la gestión política, que parece que no es el caso, pero lo apuntado por Zamora 10 va directamente contra el honor de los empleados del Ayuntamiento". "La aclaración de Zamora 10 afirmando que no pone el foco en los políticos, sino en los técnicos, no nos vale: el daño ya está hecho en el propio servicio de Urbanismo", insisten.

"El equipo de gobierno ha colaborado con Zamora 10, asistiendo a todas las reuniones planteando soluciones y trabajando de manera conjunta. Sin embargo, y tal y como se dijo por parte de la representante del Ayuntamiento en el Comité Técnico, Laura Rivera, no se ha manifestado públicamente por parte de Zamora 10 ninguna posición crítica hacia administraciones con más responsabilidades en la falta de desarrollo de Zamora, insistiéndose una vez tras otra en las licencias de urbanismo del Ayuntamiento de la capital, como si éste fuera responsable de los retrasos en carreteras, implantación de internet, deterioro de los servicios básicos y pérdida de población. Ni siquiera es la causa de que no se construya o de que se cierren negocios en la ciudad", remarca la nota remitida a los medios.

Por otra parte, añade Rivera, "hay partidos que están interesados en privatizar lo público y buscan las soluciones en externalizar. "Los mismos que impiden la contratación de personal en las administraciones acusándolas de ineficientes. No queremos pensar que exista algo más que una mera coincidencia entre esos partidos y Zamora 10. De ahí que exijamos a los primeros que no utilicen esta asociación partidistamente, y a Zamora 10 que no se deje utilizar", concluyen.