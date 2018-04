"Debemos tener una afición con independencia de nuestra edad"

Inés Martín Folgado, que el próximo mes cumplirá 87 años, expone por primera vez en la ciudad tras pintar desde hace décadas. En "Desde el interior" reúne casi medio centenar de cuadros de diversas temáticas en la sala de exposiciones de la Alhóndiga.

-¿Cómo comenzó a pintar?

-Desde niña me apasionó. Toda la vida me había gustado mucho, pero empecé con más de 50 años, cuando se jubiló mi marido que era Guardia Civil. Yo tenía una máquina de punto y hacía muchos trabajos. Tenía mucha clientela y siempre había dicho que en el momento en el que lo dejara, empezaría a pintar y así hice. Esa afición siempre la llevé siempre muy dentro.

-Y ¿cómo fueron los primeros pasos?

-Al principio quise recibir clases. Una amiga y yo fuimos a la escuela de adultos. Acudimos varias temporadas una vez a la semana para ver la mano de un pintor. Posteriormente asistí a clases con una mujer que había cursado Bellas Artes y comencé a pintar en mi casa, de tal forma que a la profesora le llevaba ya los cuadros y al verlos me animaba a seguir. Fueron dos experiencias muy interesantes.

-Pinta del natural, de fotografías?.

-Casi todo son fotografías. Prácticamente todas las obras que se pueden ver en Zamora están hechas a partir de fotografías hechas por alguno de mis hijos.

-En la muestra presenta muchos ejemplos de bodegones.

-Es una temática que me gusta mucho; de hecho, empecé con los bodegones. Es un motivo que he pintado mucho, han tenido mucha aceptación y yo disfruto pintándolos. Lo más difícil de este tipo de cuadros es conseguir que la fruta resulte atractiva y bonita. Las uvas son muy agradecidas al igual que los melocotones. Los primeros que pinté, un cuadro pequeño que tengo guardado, están como los que he podido pintar 20 años después. La única fruta con la que nunca he hecho un bodegón ha sido con plátanos, aunque realmente no sé el motivo. (Risas).

-En algunas de sus obras parecen que los azulejos o las puntillas de alguno de los manteles van a traspasar el lienzo.

-Cuido mucho estos detalles. Yo no calco. Lo que veo, lo plasmo.

-También tienen cabida en la muestra paisajes, desde rincones de Benavente hasta vistas de Zamora

-Las he hecho a partir de fotografías. También tengo un paisaje de Aliste porque fue uno de mis hijos me hizo una fotografía.

-¿Qué prefiere usted pintar?

-Realmente me da igual, lo importante es la ilusión y las ganas. Me siento a pintar todas las tardes durante horas y horas. Pinto óleo sobre lienzo. Mi marido era muy manitas y él me hizo el caballete que utilizo e incluso me hacía los bastidores y le quedaban muy bien.

-¿Qué le impulsa a seguir pintando todos los días?

-La ilusión. Creo que cada cuadro es uno más. De hecho. he regalado más de un centenar. Además, a lo largo de estos años he vendido alguno y lo logrado ha sido para comprar más materiales.

-La pintura para usted...

-Es una gran distracción. Se me pasan las horas sin enterarme. El día que no pueda seguir con los pinceles lo dejaré, pero simplemente el pensar en abandonar la pintura hace que se le salten las lágrimas. Todos tenemos que tener una afición independientemente de nuestra edad.

-Usted ha expuesto en varias ocasiones en Benavente y ahora por primera vez en la capital. ¿Qué le ha movido a exponer en Zamora?

-Mis obras han podido verse en el centro Cultural Soledad González de Benavente y en el ayuntamiento segoviano de Carbonero el Mayor. Expongo en Zamora porque uno de mis hijos es muy amante de las bellas artes, ve muchas exposiciones y solicitó la sala. Un día me dijo que había pedido una sala en Zamora. Para mí es una satisfacción que la gente descubra mis pinturas.