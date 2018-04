Guarido: "En Tesorería hay 13 millones y son para tener liquidez hasta cobrar los tributos"

Son 13 millones y no 32 los que actualmente están en los bancos de Zamora en cuentas del Ayuntamiento. Eso es lo que asegura el alcalde, Francisco Guarido, quien ha asegurado que el Partido Popular ha pretendido "confundir a los zamoranos con un baile de cifras que puede llevar a equívoco". Ese dinero, que a 31 de diciembre de 2017 ascendía hasta los 17 millones, sirve para "tener liquidez" hasta cobrar los principales impuestos. Para no tener la caja vacía. "Antes", dice Guarido, "se utilizaba una operación de Tesorería para poder afrontar pagos como los de las nóminas que, evidentemente, luego conllevaba intereses". Para el alcalde, los datos ofrecidos por Clara San Damián fueron "faltos de rigor y sobrados de ignorancia", pero el equipo de Gobierno formado por IU y PSOE asegura estar "muy tranquilo" con el dinero que actualmente está en cuenta.

La respuesta de Francisco Guarido a Clara San Damián ha estado marcada por las cifras. Un "baile", apunta el alcalde, que "si no se explica bien, puede llevar a equivocar a la ciudadanía". Acorde con los datos ofrecidos, actualmente existen en Tesorería 13,2 millones de euros. En materia de inversiones, Guarido asegura que la ejecución ha sido del 67% y no de apenas un 14% como alegaba el Partido Popular. "Si nos atenemos a las partidas con contrato para establecer la ejecución de la inversión, finalizamos el pasado año con 3,1 millones ejecutados sobre 4,5 millones que teníamos presupuestados", analiza. "Y son 4,5 millones, no 17 como dice el PP que hemos dejado de invertir", añade. "Lo que ocurre es que el Partido Popular mezcla incorporaciones que se hacen año tras año pero que realmente están vacías, por lo que no deben computar", comenta Guarido.

Unas incorporaciones, por ejemplo, como la de un millón de euros llegados de la Junta que se incluye desde el año 2003 para el polígono de Villagodio u 800.000 euros más que hasta el pasado año se incorporaban para el antiguo matadero. "Son partidas absolutamente vacías que inflan el capítulo de inversión total, pero que no se pueden incluir realmente como inversiones", concluye.