Jesús Grande Villoria: "El estrés de la vida moderna influye mucho en la aparición de hipertensión"

-¿Cuándo una persona tiene hipertensión arterial?

-Cuando le tomamos la tensión con los aparatos que tenemos de medida y pasan de 140/80 o 85. Es un consenso que tenemos hecho a nivel mundial y todos los médicos utilizamos más o menos esas cifras para decir que a partir de 140/80 o 85 es cuando se tiene la tensión arterial alta.

-¿Es muy importante saber que se tiene la tensión alta?

-Sí, porque la hipertensión es un factor de riesgo para padecer un montón de enfermedades del corazón, cerebrales, del riñón y enfermedades de las grandes arterias. La primera manifestación que tienen muchas personas a lo mejor en el corazón es una angina de pecho o un infarto de miocardio, o a nivel cerebral pueden tener una hemorragia, pero mucho tiempo antes han sido hipertensos y no lo sabían. Por eso, es importante que se tome la tensión prácticamente como un examen rutinario de salud y cuando se diagnostica hipertensión, empezar a hacer un tratamiento. Bajando la tensión arterial, las probabilidades de que ocurran estas enfermedades son prácticamente similares a las que tiene una persona que tiene una tensión normal.

-¿Hay factores que favorecen la hipertensión?

-Hay un montón de factores que la favorecen. Algunos no los podemos controlar porque cuantos más años tenemos, más probabilidades tenemos de tener la tensión alta. Pero hay una serie de factores que sí que podemos controlar como, por ejemplo, la ingesta de sal. Es muy importante porque comemos muchas cosas con mucha cantidad de sal y muchos alimentos precocinados. Otro de los factores de riesgo para la hipertensión es la obesidad. Generalmente decimos que a más peso, más tensión arterial y a menos peso, menos. También la vida sedentaria, el estar todo el día sentados sin hacer nada o haciendo muy poca vida de actividad física también favorece la hipertensión. Los tres factores más importantes son no tener sobrepeso, hacer actividad física y no comer mucha sal, y eso sí que lo podemos controlar.

-¿Además se controla también con medicamentos?

-Si con estas medidas no somos capaces de controlarlo, la mayoría de las veces hay que dar medicamentos. En la hipertensión ocurre también que hay mucho factor genético. Si tus padres han sido hipertensos, seguramente seas hipertenso en un futuro cuando tengas más edad y eso no lo podemos evitar. Entonces muchas veces no nos queda más remedio que, a todo eso, añadirle un tratamiento con pastillas.

-¿La persona que tiene hipertensión arterial tiene algún síntoma?

-Generalmente no se tiene ningún síntoma. Hay personas que a veces tienen dolores de cabeza, se encuentran un poco como abotargadas, como atontadas, pero la mayoría de la gente no nota absolutamente nada. Es más, la gente con esta enfermedad se encuentra muy activa. El estrés de la vida moderna también influye mucho en la aparición de hipertensión porque esa tensión de la vida mantenida es lo que a la larga se te queda ya para siempre. Generalmente no hay ningún síntoma, si acaso, a veces, dolor de cabeza o abotargamiento de la cabeza, que no te encuentras bien y luego que eres una persona generalmente muy activa. De hecho, a veces, cuando les damos un tratamiento y les bajamos la tensión, algunos pacientes me dicen que están más cansados, pero es porque su cerebro y su organismo están acostumbrados a una tensión, se la hemos bajado y ahora se tiene que adaptar a trabajar con esa tensión, no con la que tenía antes, que es con la que puede correr un riesgo.

-¿Es importante que los mayores se controlen la tensión?

-Sí, en los exámenes de salud que ahora se hacen en las empresas y en los médicos de cabecera siempre se toma la tensión. Es importante para las personas mayores porque con la edad es mucho más frecuente la hipertensión arterial. A partir de los 55 o 60 años aumenta muchísimo la proporción de pacientes con hipertensión y a partir de los 70 u 80, aproximadamente el 80% tiene la tensión alta o la ha tenido en un momento determinado. Conviene, por lo menos una vez al año, tomarse la tensión arterial.

-¿Cómo están los zamoranos en cuanto a la tensión?

-Yo creo que están como toda la población que tenemos en Castilla y León. Como es una población envejecida, tenemos mucha proporción de hipertensión arterial. En Zamora, tanto en la atención primaria como en la atención especializada y en la medicina privada, hay una gran concienciación desde hace muchos años y venimos haciendo jornadas de control de hipertensión y yo creo que no está mal. Posiblemente más de un 50% o un 60% de los pacientes hipertensos en Zamora están controlados. Siempre hay algún margen de personas que muchas veces no acuden al médico, pero son los menos. Una vez que los diagnosticamos y los encauzamos, prácticamente se controla un 80% o un 90%. En ese sentido, creo que la hipertensión está bastante controlada.

-¿Qué se logra con ese control?

-Se logra que ese factor de riesgo cardiovascular sea prácticamente similar a una persona que no tenga hipertensión. No solamente controlamos la hipertensión, generalmente las consultas de hipertensión son consultas de control de factores de riesgo y controlamos el peso, el colesterol y si el paciente tiene el azúcar alto o no. Todo eso lo vas llevando a una situación más o menos normal y es más rara la aparición de enfermedades del corazón, angina o infarto, de insuficiencia renal o de hemorragias o trombosis cerebrales. No quiere decir que no puedan darse estos casos, pero son excepcionales si se compara con la gente que no se controla.

-¿Qué nos impide en el día a día llevar esa vida sana que aconseja?

-Las dietas que hacemos de comidas rápidas o precocinadas porque el tiempo nos apremia o porque ya no tenemos ganas de hacer nada, y la vida sedentaria porque vamos en coche a todos los lados. Zamora en este sentido es una privilegiada porque la gente pasea y es una ciudad donde puedes ir y venir del trabajo andando, pero en ciudades grandes es la vida de correr para buscar a los niños, correr en casa, en el trabajo, siempre corriendo. Esa vida estresante, con unas dietas con mucha utilización de precocinados, junto con una vida muy sedentaria de no tener tiempo para pasear o no tener ganas después de llegar del trabajo es lo que hace que se desarrolle mucho más y que tengamos toda la población que tenemos con hipertensión arterial.

-Su ponencia se titula "Lo que deberíamos saber de la hipertensión arterial", ¿qué deben saber los ciudadanos?

-Aparte de cuidarse, en la ponencia voy a hacer hincapié en la soledad de los mayores. Dejar a las personas mayores solas también les provoca una situación de ansiedad que hace que no se controle bien la hipertensión. El tener una vida activa, que las personas mayores no estén solas, que estén acompañadas y que hagan cosas en grupo les va a venir muy bien. Tenemos que preocuparnos un poco de nuestros mayores porque los hijos han tenido que emigrar y prácticamente tenemos a los abuelos solos, excepto a lo mejor en verano y en vacaciones. Quizá haya que hacer entre todos un poco para que se junten varios mayores y yo creo que las residencias son una cosa muy buena. He visto que muchos pacientes mejoran mucho cuando están con otros similares, haciendo actividades de todo tipo, o bien en algunos pueblos que tienen comedor para las personas que están solas. Todas esas cosas son muy buenas y hacen que controlen muchísimo también la tensión arterial.