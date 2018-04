El Eje Atlántico considera vital la conexión con Portugal para rentabilizar el AVE

El secretario general de la Asociación Eixo (Eje) Atlántico del Noroeste Peninsular, Xoan Vázquez denunció ayer en Zamora que "la Junta lleva diez años manifestando su interés en la obra de conexión entre Puebla de Sanabria y Braganza, pero todavía no se ha movido ni un papel. El encuentro en Salamanca con el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa, es una oportunidad de oro para decirles que se hace la obra estratégica para Zamora. Es imprescindible que en breve se licite el estudio informativo y que el Gobierno de España ejecute los primeros pasos de la conversión en autovía de N-122. Si no lo hace no tendrá credibilidad para anunciar la obra en la próxima campaña electoral".

Xoan Vázquez explica que "Zamora tiene una posición privilegiada porque linda por las dos partes con el nordeste trasmontano, que son 200.000 habitantes y un potencial turístico inmenso complementario desde la provincia de Zamora. Por tanto, esa "L" que forman las dos carreteras, la de Puebla de Sanabria a Braganza y la N-122 de Zamora a la frontera de Alcañices deja en su interior una zona de baja densidad, despoblada, que necesita inversiones y que se están desperdiciando por no tenerlas. La falta de estas conexiones hace que se esté "desperdiciando cooperación transfronteriza que significa fondos europeos, inversiones empresariales, movimiento turístico, mucho dinero", como el que se está aprovechando en Galicia y Norte de Portugal. Además, "estas conexiones le dan masa crítica al AVE. Corremos el riesgo de tener un AVE que acabe devaluándose por falta de pasajeros y acabe teniendo tres o cuatro frecuencias diarias porque no hay masa crítica suficiente para justificar el gasto de mantenimiento. Por lo tanto cuidado porque el hecho de que se acaben las obras no quiere decir que el tren esté garantizado, porque ha habido una serie de vías construidas en España y que después se han devaluado por falta de pasajeros".