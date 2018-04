El PP denuncia la existencia de 32 millones "parados" en los bancos

Clara San Damián advierte: "El Ayuntamiento de Zamora es el que ha ejecutado menos presupuesto de todas las capitales de Castilla y León, tan solo el 14% en inversión real". Y responde a un posible contraataque de Francisco Guarido: "Ahora dirá el alcalde que ha ejecutado el 98% con su habitual juego de cartas, pero a nosotros no nos engaña". El grupo municipal del Partido Popular ha denunciado la existencia de 32 millones de euros "parados" en los bancos. Un dinero que, a juicio de los concejales de la oposición, se ha generado porque la recaudación no llega a invertirse año tras año desde que gobierna el bipartito IU-PSOE.

Los populares han escrutado la liquidación presupuestaria del año 2017 y han lanzado sus conclusiones. "Lo que nos queda claro con los datos que tenemos es que el equipo de Gobierno no es para nada un buen gestor", señala la portavoz Clara San Damián. "Cuando nosotros gobernábamos decían que éramos unos vagos por ejecutar el 70% del presupuesto total. Me pregunto cómo se calificará él ahora mismo que ha quedado demostrado que solo ha ejecutado el 14%", ha expresado. "Evidentemente, sacará a la luz datos falsos y hablará de una gran ejecución del presupuesto, pero el gasto corriente no cuenta, que para pagar nóminas vale cualquiera", añade.

De acuerdo a los datos recabados por los populares, en el capítulo de inversiones se ejecutaron el pasado año 2,3 millones de euros sobre los 16 que en conjunto, aseguran, se podían gastar. "Es un dato que demuestra que Guarido y su bipartito no son unos buenos gestores para esta ciudad", apunta. "Quienes deben estar contentos son los bancos, donde el Ayuntamiento guarda 32 millones que tendrían que estar en el bolsillo de los zamoranos, con una bajada de impuestos, o en servicios para la ciudad", concluye la portavoz del PP.