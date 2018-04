Las raíces zamoranas del caso Cifuentes

A fecha de finales de 2017 Matilla de Arzón contaba con apenas 170 habitantes. Todos se conocen. Como muchos pueblos de Zamora, casi son más los que se han ido y han conseguido realizar su proyecto de vida en otras provincias que los que han decidido quedarse. Así, las puertas están abiertas para que, muy de vez en cuando, el pueblo conozca a uno de sus "hijos" mientras su nombre forma parte de los informativos nacionales. En Matilla de Arzón el escogido ha sido Enrique Álvarez Conde, el responsable del máster que supuestamente cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

En el pueblo, indican los vecinos, la noticia de la procedencia de Álvarez Conde ha supuesto, más que otra cosa, "curiosidad". Aunque es un pueblo pequeño, algunos vecinos no conocían el origen del catedrático. Al saltar la noticia de su procedencia fue la propia alcaldesa del municipio, Consuelo Matilla, la que escribió al profesor del máster para preguntarle por sus orígenes. "Me dijo que salió del pueblo muy pequeño y que ha venido en algunas ocasiones, aunque su aspecto actual está muy cambiado con respecto a como él lo dejó", apunta la regidora municipal, que confiesa que no conocía al profesor. Los vecinos huyen de la polémica. Aunque la procedencia de Álvarez Conde ha sido la "comidilla" en el pueblo durante días, no hay malas palabras para él a pesar de sus actuaciones "dudosas".

Nacido en Matilla en 1952, Enrique Álvarez abandona pronto el pueblo. "Es catedrático de Derecho Constitucional desde 1987, desempeñando dicho puesto en la URJC desde 1999. Tiene seis sexenios de investigación (los máximos permitidos legalmente) y seis quinquenios de docencia", según la información que aparece en su "blog" de Internet.

Ha sido Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, profesor visitante en diversas universidades europeas y americanas: Bolonia, Siena, Génova, Burdeos, Queen Mary College, Dallas y San Marcos entre otras. "En la actualidad además de su actividad docente en la Universidad Rey Juan Carlos, es Director del Instituto de Derecho Público de esta universidad".

Álvarez ha sido de nuevo noticia a finales de semana cuando Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, ha anunciado que quedaba suspendido de sus funciones "como medida cautelar" por las "graves irregularidades detectadas", según indica la propia Universidad. La realidad es que las noticias que han tenido como protagonista a Álvarez Conde en las últimas semanas reflejan una realidad que, de ser cierta, deja al catedrático en una situación comprometida.

Primero fue la entrevista en Onda Cero, cuando Álvarez aseguró que había recibido órdenes del rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para elaborar un acta que probara la existencia y regularidad del máster de Cifuentes. El rector, al día siguiente, tachó estas declaraciones de falsas y añadió que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra el director del máster. Este periódico logró contactar con Álvarez Conde, pero rehusó realizar declaraciones al respecto.

La realidad es que las sospechas sobre Álvarez Conde crecen a cada día que pasa y en algunos medios de comunicación ya se le conoce como el "artesano" del título de Cifuentes. Ha salido también a la luz es el acceso de su pareja a la plaza de catedrática dado que él mismo formaba parte del tribunal de la oposición, algo que prohibe claramente la ley por la relación que une a ambas personas ya que se entiende que puede haber trato de favor. El concurso para acceder a la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde su mujer -Rosario Tur- era titular de la materia, se celebró en 2017. Álvarez Conde estaba entre los vocales del tribunal y, según la Ley de Régimen del Sector Público, debería haberse abstenido ya que existe "un vínculo matrimonial". Debería haberlo hecho incluso en situación de "amistad íntima".

Tampoco acaban aquí las noticias que tienen por protagonista a su mujer porque ella, Rosario Tur, también ha participado en el máster de la presidenta Cristina Cifuentes. Era profesora de Ordenamientos Jurídicos Autonómicos, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid obtuvo un sobresaliente a pesar de haberse matriculado cuando la asignatura ya había acabado.

Para cerrar el círculo hay que apuntar que Tur daba esta asignatura junto con la profesora Alicia López de los Mozos, una de las docentes cuya firma fue "falsificada", según ella misma dice, en el acta del Trabajo de Fin de Máster y en confesar que este nunca existió. La historia vuelve a Álvarez Conde, que "presionó" a la profesora "para participar en el amaño y le amenazó con truncar su carrera", coacciones que, dice, están grabadas. La historia empieza y acaba en Matilla de Arzón.