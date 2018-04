Los jubilados piden a sus sindicatos una huelga general si no hay soluciones

La huelga general ha salido a relucir por primera vez desde que se organizaron las protestas de los pensionistas por las "insuficientes" subidas anunciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ocurrió ayer, de boca del responsable de la Federación de Pensionistas y Jubilados de UGT, José Antonio Villarino. A la finalización de la manifestación que recorrió el centro de la capital, el representante sindical tomó el micrófono y solicitó a las organizaciones que comiencen a contemplar esta posibilidad si el Ejecutivo no da una solución satisfactoria y urgente. Los aplausos y gritos registrados a continuación en la plaza de la Constitución dieron apoyo a esta reivindicación en una jornada en la que Zamora volvió a responder ante la llamada de los jubilados.

Unos tres millares de personas, algún millar más según los convocantes, recorrieron ayer el centro de la capital entre el parque de La Marina y la Subdelegación del Gobierno para continuar protestando por las revisiones de las pensiones que no terminan de copar sus expectativas. Bajo el lema "Trabajo digno, pensiones dignas", los zamoranos concentrados repitieron las consignas ya lanzadas durante las últimas semanas y especialmente en la primera gran manifestación celebrada el 17 de marzo con la participación, en aquella ocasión, de algo más de 4.000 ciudadanos. Asociaciones comarcales del medio rural y partidos políticos como el PSOE, Podemos o Izquierda Unida acompañaron también a los pensionistas y nuevamente fue latente la falta de jóvenes a lo largo de todo el recorrido.

A la finalización de la marcha, en los soportales de la Subdelegación del Gobierno, los principales representantes de las organizaciones convocantes tomaron la palabra para continuar con sus reivindicaciones. El responsable de la Federación de Pensionistas de UGT, José Antonio Villarino, dio un paso más allá y por primera vez habló de huelga general. "El Gobierno de Mariano Rajoy sigue sin dar solución a nuestros problemas. Nos están engañando y hay que decirles que no pueden jugar con los pensionistas. Por eso, las organizaciones deberían plantear la posibilidad de convocar una huelga general si no hay soluciones. Yo la apoyo", señaló el representante.

Su homónimo en Comisiones Obreras, Teo Movilla, tomó la palabra a continuación para advertir de la situación y posibles respuestas para las reclamaciones de los jubilados. "La subida de las pensiones mínimas no termina con el problema. Lo que le queremos decir a Mariano Rajoy es que no queremos que suban las pensiones, sino que no bajen. Que una subida del 0,25 mientras el IPC sube un 2% es perder dinero y eso es lo que no podemos tolerar", comentó. "Los jubilados tenemos que gastar el dinero en medicamentos, en nuestra vida y en ayudar también a nuestros hijos y nuestros nietos. Con las pensiones que nos están dejando, no nos llega", expresó.

La jornada finalizó con la intervención de los líderes provinciales de Comisiones Obreras y Unión General de los Trabajadores, Manuel Prieto y Ángel del Carmen, quienes agradecieron el apoyo a los centenares de ciudadanos presentes frente a la Subdelegación del Gobierno y les emplazaron a la siguiente gran convocatoria que se vislumbra en el horizonte, que coincidirá con la celebración del Primero de mayo en la capital zamorana dentro de apenas dos semanas.