Zamora 10 pide más promoción turística para "no fiarlo todo a la Semana Santa"

El grupo de promoción turística de Zamora pide a las instituciones más promoción de Zamora en los principales núcleos emisores de visitantes para "no fiar los resultados de todo el año a la Semana Santa". El colectivo, que se reunió en la tarde del jueves, hizo un balance de los datos turísticos de la pasada Pasión para asegurar que, aunque la meteorología ha jugado un papel importante, "se ha puesto de manifiesto la ausencia de una verdadera campaña de promoción turística". Zamora 10 asegura que ciudades vecinas como León, Salamanca o Valladolid han tenido sus hoteles llenos "cuando allí también ha llovido".

Los empresarios ponen sobre la mesa dos principales puntos. Primero, "no hay plan B para los turistas que vienen en Semana Santa si la lluvia no deja salir a las procesiones". Los empresarios entienden, explica Francisco Prieto Toranzo, "que se debería organizar algún acto paralelo a las procesiones". Además, se considera "interesante que se ponga sobre la mesa la posibilidad de instalar gradas en algunos puntos de las procesiones para que puedan ser alquiladas por los turistas, que no quieren estar tres horas de pie esperando a la procesión".

Zamora 10 pretende poner en marcha, junto con el Ayuntamiento, un plan estratégico público-privado para "fomentar la llegada de turistas fuera de las fechas de Semana Santa".