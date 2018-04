Gritos a Mariano Rajoy en Zamora: "Qué vergüenza darle la capa a ese sinvergüenza"

La visita de Rajoy no solo ha despertado el interés de sus simpatizantes y la curiosidad de los viandantes. También ha avivado la ira de numerosos colectivos que han aprovechado la presencia del presidente del Gobierno para trasladarle de forma directa sus reivindicaciones.

Policías locales, vecinos afectados por las macrogranjas, alistanos contrarios a la imposición de la capa, el Colectivo Ciudadanos del Reino de León y jóvenes a título particular han esperado pacientemente la salida de Mariano Rajoy del palacio de la Encarnación para proferirle insultos y demandas durante su paseíllo hasta el Teatro Ramos Carrión donde se celebra la convención del Partido Popular sobre despoblación.

Precisamente la sangría poblacional ha sido objeto de algunos de los gritos de los manifestantes, quienes tampoco han dejado pasar el escándalo por el máster de Cristina Cifuentes. Recopilamos algunas de las frases escuchadas durante las protestas.



Dirigidos a Rajoy:

¡Vuélvete para Madrid que aquí no te queremos!

¡Qué vergüenza darle la capa a ese sinvergüenza!



Dirigidas a Maíllo:

¡Llévalo a Casaseca para que conozca el pueblo!

Maíllo bien sabes tú dónde está la despoblación

¡Maíllo no te engaño, que tengo chorizo para todo el año!

Relacionadas con las macrogranjas:

¡Nos queréis llenar la provincia de cerdos!

¡No más cerdos, sobran chorizos!

Sobre la espera:

¡Que tengo que poner la olla, Mariano!

¡Que tenemos que acabar el máster!

Relacionados con el máster:

¡Yo también quiero un máster!

¡Un máster en humildad!



Otras:

El lunes cuando vayamos todos al médico no nos atienden (en alusión a la Sanidad)

¡Nos habéis robado hasta la calle! (Por la prohibición de manifestarse en una zona más próxima al presidente).

¿Un motín de la trucha ya no se estila, no?

Gritos de "Fuera, fuera", clásicos como "Dimisión" o "No hay pan para tanto chorizo" e insultos como como ladrones, embusteros, corruptos, mafiosos o fascistas también han sido escuchados.