Renfe ultima el tren madrugador, que podría estrenarse el próximo 7 de mayo

El anuncio realizado en enero por el diputado zamorano y número 3 del Partido Popular nacional Fernando Martínez Maíllo sobre la puesta en marcha de un tren madrugador y otro tardío que uniera Zamora y Madrid a partir de mayo parece que está ya muy avanzado, según las informaciones a las que ha tenido acceso este diario, e incluso se baraja la fecha del 7 de mayo para el inicio de los viajes directos entre las capitales del Duero y de España.

Las fuentes oficiales de Renfe consultadas por este diario no ofrecieron información alguna sobre el particular, hasta que no haya una decisión oficial definitiva, aunque tampoco desmintieron que la fecha del día 7 de mayo fuera incorrecta.

El anuncio de la puesta en marcha del tren madrugador llegó después de que el mencionado parlamentario zamorano, Martínez Maíllo se reuniera con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna y saliera el compromiso de la puesta en marcha del tren. Entonces se dijo que para el mes de mayo. Pocos días más tarde, en febrero, el propio ministro contaba de propia voz la noticia durante una visita a Segovia, en la que explicó la idea: que un tren con origen en Zamora tuviera como destino Madrid (con parada en Segovia) a primera hora de la mañana, con el objetivo de que los viajeros pudieran esta en la capital de España hacia las ocho de la mañana, y otro regresara hacia las ocho de la tarde desde la capital de España para hacer el camino inverso. Eso sí, los horarios eran orientativos, ya que, argumentó el ministro, son los estudios técnicos los que deben determinar los horarios exactos.

Es en este punto donde más preocupación existe. Si nadie duda en Zamora que el tren madrugador se pondrá en marcha en mayo, lo de los horarios no está tan claro que se cumpla tal y como anunció el ministro. De hecho, una de las posibilidades que se barajan es que el primer tren salga de Zamora a las siete y cuarto de la mañana, para llegar a la Madrid a las nueve menos cuarto, lo que sería más pronto que ahora, pero se quedaría corto como "tren madrugador". El último convoy de la tarde de regreso desde Madrid partiría sobre las 19.50 horas, en este caso un horario más próximo al que se había anunciado. Habrá que esperar no obstante a que Renfe publique los nuevos horarios, ausentes de su página web hasta el momento.