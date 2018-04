La Junta dice que no tiene sitio para la parada de taxis del Hospital

La Junta de Castilla y León no permitirá una parada de taxis en el interior del recinto del Hospital Provincial, porque no tiene espacio para ello, aunque anima a los taxistas a que hagan la petición al Ayuntamiento para que la coloquen en la calle, fuera del espacio hospitalario, como está en el Virgen de la Concha. Así lo dijo el delegado de la Junta, Alberto Castro, preguntado por la negativa de Sacyl a poner una parada de taxis en el Hospital Provincial. "No se contempla habilitar la parada de taxis en el interior del recinto porque iría en perjuicio de los ciudadanos ya que restaría plazas de aparcamiento. A pesar de que la Junta de Castilla y León hizo un esfuerzo importante para habilitar más plazas de aparcamiento habilitando la zona trasera del hospital, que supuso un sobrecoste porque fue necesario hacer una elevación del terreno, aun así las plazas se quedan escasas y no vamos a quitar una sola", dijo el delegado. Sin embargo, la zona de aparcamiento situada detrás del hospital siempre estuvo en el proyecto original, por lo que no supuso ningún sobrecoste con respecto a lo contemplado inicialmente en la obra.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, Antidio Fagúndez, por su parte afirma que no ha recibido ninguna petición de nueva parada en las proximidades del nuevo Hospital, pero "si llega estamos dispuestos a estudiarla".

Los taxistas de la provincia, por su parte, han reclamado también poder tener un espacio en las paradas de los hospitales o la estación de Zamora para recoger a sus clientes. Luis Díaz, taxista de Moraleja del Vino y portavoz de más compañeros con taxi rural afirma que "en varias ocasiones hemos reivindicado que se nos habilite una parada para los taxis de los pueblos igual que está en Salamanca el Hospital Clínico. De manera que por ejemplo cuando tengan que venir taxis de Benavente, Alcañices o de poblaciones cercanas, puedan estacionar el vehículo sin tener que andar buscando aparcamientos. Muchas veces alrededor de los hospitales no hay prácticamente sitio y nos tenemos que alejar, con lo cual, la persona a la que traes la estamos obligando a disponer de un teléfono móvil para contactar con ella y hay gente mayor que viene que no tiene acceso a las nuevas tecnologías. Si no, el taxista tiene que esperar en doble fila o estorbando en el aparcamiento y moviéndose cada poco porque no hay un sitio concreto donde podamos estacionar los vehículos para que nos vayan a buscar".

Los taxistas rurales explican que no pueden hacer otro servicio mientras esperan, porque la normativa lo impide. Este problema lo sufren tanto en los hospitales como en las estaciones de autobús y tren que no tienen plazas en las paradas para el taxi rural que tiene que esperar a sus viajeros.