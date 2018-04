El grupo Inaptado actúa este sábado en Londres dentro del festival Eñe

El grupo Inaptado toca este sábado en Londres en el festival Eñe, tras haber sido seleccionado por el jurado como uno de los finalistas entre cientos de bandas presentadas y ser finalmente elegido por votación popular con más de 700 votos de ventaja respecto a la segunda banda clasificada. "Notar cómo la gente se ha volcado ya es un premio en sí mismo, llevamos veinte años tocando con todas nuestras bandas y recogiendo el cariño de la gente que nos sigue en los conciertos o en las redes sociales", explican agradecidos.

En el concierto los músicos tocarán las canciones de su EP debut "En cualquier dirección", un trabajo que fue presentado hace unos meses en el Hard Rock Madrid.

Los componentes de Inadaptado, son habituales de la escena musical zamorana y nacional en proyectos como "Pequeño Rock and Roll", "The brainless" o "Insomnio". El grupo zamorano está formado por Miguel Álvarez, músico, artista visual y vocalista, Mario Carnero, Víctor Aliste, Alberto Álvarez y Héctor Martín, con la colaboración de Edu Jerez, coproductor de su disco "En cualquier dirección". En la actualidad se encuentran grabando su segundo trabajo, que saldrá después del verano.