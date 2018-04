Zamora 10 exigirá a Rajoy un "plan de inversión especial" para la provincia

Zamora 10 exigirá a Mariano Rajoy la puesta en marcha con carácter de emergencia de un plan especial de inversiones de todas las administraciones en pro de la inversión y del empleo. "Exigiremos, con todo el respeto, pero exigiremos un plan de inversión y dinamización para Zamora. Ya no nos valen las palabras, ya no nos valen las promesas, la situación en la que está Zamora exige un plan especial de inversión y se lo vamos a pedir", asegura el gerente de la iniciativa empresarial Francisco Prieto Toranzo.

Aprovechando su presencia en la capital el próximo sábado con motivo de la convención nacional del Partido Popular sobre despoblación, los responsables de Zamora 10 han solicitado una reunión con el presidente del Gobierno aunque, por el momento, la celebración del encuentro no ha sido confirmada. "Está solicitada tanto a Moncloa como a Génova y todavía no nos han contestado pero entendemos que no habrá ningún problema porque les hemos dicho que será una reunión breve. Entendemos que nos dará unos minutos para recibirnos. Hablamos en nombre de los empresarios y de los zamoranos", arguye Prieto Toranzo.

Y es que en caso de celebrarse, desde Zamora 10 ya tienen prevista una relación de los asistentes, no solo del colectivo sino también de otras personalidades "con mayor visibilidad" representadas en la asociación, aunque todo dependerá de los requisitos marcados desde Génova.

Durante el hipotético encuentro, Zamora 10 también pedirá al presidente "el apoyo firme del Gobierno de la nación" a los proyectos prioritarios de la asociación, como los nuevos espacios museísticos, la Escuela Nacional de Industrias Lácteas, la declaración del Románico de Zamora como Patrimonio de la Humanidad, la rehabilitación de los mercados de abastos o el plan de reindustrialización de Benavente. "Entendemos que si los apoyara el Gobierno el impulso sería más fuerte y mejor para Zamora (...) Muchos de ellos están pendientes de materialización desde hace décadas y su ejecución no puede demorarse más", advierten.

Pese a la falta de respuesta, desde Zamora 10 esperan que Mariano haga un hueco en su agenda para atender sus peticiones. "Confiamos en poder charlar con el presidente", zanja Prieto Toranzo.