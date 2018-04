Requejo pide "trabajar desde ya" para "erradicar" el botellón del Jueves Santo en 2019

Los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Francisco Requejo y Reyes Merchán, pidieron ayer al equipo de Gobierno que "trabaje desde ahora", a un año vista, "para erradicar el botellón" del Jueves Santo de la próxima Semana Santa. Aunque este año hubo muchos menos jóvenes que en tiempos pasados, Requejo aseguró que "la lluvia no puede ser la solución" para acabar con esta práctica.

Francisco Requejo recordó al concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez, las "propuestas alternativas" hechas por Ciudadanos para erradicar el botellón. "Creemos que hay que estudiar la posibilidad de organizar una fiesta alternativa" alejada del casco antiguo de la ciudad y "vemos imprescindible realizar trabajo en redes" para que sean los propios jóvenes los que decidan no acudir. El portavoz de Ciudadanos recordó también que, "si no se toman medidas decididas para acabar con el botellón" el partido naranja "no dará su apoyo" a los presupuestos municipales para el próximo año. "Esto no es una pataleta. Es producto de una intensa reflexión y de las reivindicaciones de los vecinos del casco antiguo y hosteleros zamoranos", zanjó Requejo.

Por lo demás, los representantes de Ciudadanos en el Ayuntamiento esperaron hasta la jornada de ayer para hacer balance de la pasada Semana Santa, marcada a juicio de Requejo por el descenso de visitantes con respecto a años anteriores. A mayores de la lluvia, causa de un menor número de turistas en las calles de Zamora, Ciudadanos echa en falta más promoción por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León. "El Ayuntamiento no ha hecho ninguna propuesta turística relacionada con el Románico y la Junta no da a la Semana Santa la importancia que merece", apuntó Requejo. Además, los representantes de Ciudadanos cargaron contra el concejal de Turismo, Christoph Strieder, por decir que los hosteleros ponen precios muy altos para los hoteles en las fechas de la Pasión. "Lo que debería hacer es promover una política turística más atractiva que fomente las pernoctaciones de los visitantes que vienen a Zamora. Si durante todo el año hubiera propuestas turísticas encima de la mesa los hosteleros no tendrían que poner precios tan altos en Semana Santa", puntualizó Francisco Requejo.

Por último, Requejo y Merchán desgranaron algunas de las "inversiones sostenibles" que han propuesto al Ayuntamiento y que "el alcalde se ha comprometido a estudiar". "Hemos propuesto instalar un techo retráctil en la piscina Sindical para aprovecharla como piscina de verano, aunque somos conscientes de que este proyecto tiene un valor considerable. Queremos eliminar el cableado del casco antiguo soterrándolo, lo que sería beneficioso desde el plano turístico. Instamos a que los campos de fútbol de La Aldehuela cuenten con vestuarios y césped artificial y que la playa de Los Pelambres tenga más arena, un embarcadero, un "solarium" y un parque para ejercicios de las personas mayores", zanjaron.