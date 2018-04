Patrocinio Casado, presidente de honor de ARZA

El salón de actos del Colegio Universitario se quedó ayer pequeño para dar asiento a los cientos de asistentes llegados de toda Castilla y León que se dieron cita en Zamora con motivo de la 103ª Reunión Interprovincial de Asociaciones de Alcohólicos Rehabilitados de la comunidad. Un encuentro regional celebrado bajo el lema "Aprendiendo a vivir sin el alcohol" no solo marcado por su masiva afluencia, sino también por su emotividad. La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Zamora (ARZA) rindió homenaje a título póstumo a Patrocinio Casado, extesorero y exvicepresidente del colectivo tristemente fallecido el pasado mes de septiembre. Tal y como lamentó el presidente Miguel Rojo, su marcha ha dejado "un vacío muy grande" entre sus compañeros: "Podrán entrar más personas, pero la figura de Patro no se va a olvidar", aseguró con la voz entrecortada. Entre lágrimas, la psicóloga Ana Esther Vaca también honró la memoria de Casado afirmando que "lo que duele es la ausencia". Tras una presentación de imágenes en su recuerdo con la canción "Wish you were here" de Pink Floyd, ARZA nombró a Patrocinio presidente de honor de la asociación. Un título recibido por su hija y su yerno, quienes visiblemente emocionados solo tuvieron palabras de agradecimiento para los miembros de la asociación por su labor.