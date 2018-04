Unos pantalones por la Dama de Elche

Unos pantalones viejos. Esa fue la exigua recompensa que el jornalero Manuel Campello recibió por descubrir la Dama de Elche el 4 de agosto en 1897. Un escaso botín para tan importante hallazgo que centró uno de los documentales finalistas del III Festival Internacional de Cine Arqueológico clausurado ayer tras el fallo del jurado.

En la categoría documental, el Viriato de Oro recayó en "Dos hermanos del Mesolítico", una propuesta de la productora leonesa El Búho Viajero que narra el descubrimiento accidental de dos esqueletos humanos en la cueva de La Braña-Arintero en 2006. "Los huesos, a 1.200 metros de altitud, se habían mantenido en perfecto estado. Cuando se supo que tenían una antigüedad superior a 100 años, se pusieron en manos del arqueólogo Julio Vidal y ahí empezaron los estudios antropológicos. La prueba del carbono 14 realizada en Estados Unidos determinó que pertenecían al Mesolítico", contaba la documentalista Puri Lozano.

Más adelante, los estudios de genética concluyeron que se trataba de una pareja de hermanos: de piel oscura y ojos azules. "Esto es lo que más ha llamado la atención al gran público, pero desde el punto de vista científico, una de las cosas más importantes fue descubrir que no tenían caries y que podrían haber sufrido algún tipo de enfermedad como la artrosis, pero sobre todo que a partir de ellos se pudo reconstruir el primer genoma preneolítico, todo un hito", puntualizaba la documentalista.

Por su parte, el Viriato de Plata fue a parar a "m¡AQUÍ!'s" de Lican Esteve. Una cinta versada en la memoria histórica que refleja el proceso de exhumación de siete fosas comunes de 1947 y 1948.

En la categoría de cortometraje, el proyecto Memola se alzó con el primer galardón gracias al trabajo de animación granadino "¿Qué son los sistemas históricos de regadío?", mientras que el noruego Ragnar L. Borsheim se llevó el segundo premio por "Hunters and fishers of the north".

Por último, la pieza portuguesa "Hipogeu do Convento do Carmo. Uma história de ouro" de Sérgio Pereira fue la obra que más votos recibió por parte del público a través de Internet.

Pese a la ausencia de algunos de los autores galardonados, los creadores asistentes coincidieron en las palabras de agradecimiento a Zamora Protohistórica por la celebración de este singular festival a cuya tercera edición concurrieron 25 trabajos, entre ellos "120 años. Historias de la Dama" de Gala Navarro, periodista y bisnieta de Manuel Campello.

A instancias de la Cátedra Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Gala decidió emprender un proyecto personal para sacar a la luz algunas de las anécdotas del hallazgo del célebre busto de piedra caliza.

"Ese día mi bisabuelo fue a ayudar a su padre, uno de los braceros que trabajaban en una loma de La Alcudia que se quería convertir en una zona de regadío para plantar naranjas y granados, que es lo que entonces daba dinero y se podía exportar. Mi bisabuelo no tenía edad para ser bracero pero ayudaba en las labores y mientras ellos almorzaban, él se puso con la azada a sacar tierra hasta que se encontró con una roca que hoy es el monumento íbero más importante a nivel internacional y por el que a mi padre los dueños de la finca le regalaron unos pantalones viejos", recordaba.

Y es que, tal y como apuntó en clave de humor el periodista José Pichel, la arqueología sirve para "cosas increíbles": "Yo creo que en un futuro un arqueólogo encontrará el máster de Cifuentes", bromeó.