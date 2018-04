El consumo interno se estanca pese al aumento del empleo y al leve repunte salarial

El consumo interno en la provincia de Zamora no repunta. La situación, que se ha vuelto crónica y que amenaza a las empresas que realizan su actividad dentro de los límites provinciales, no encuentra a día de hoy solución ni siquiera en la mejora de la situación económica, en el aumento del empleo -algo que muestran los datos de los servicios públicos y las encuestas del INE- y en la leve subida de los salarios que constatan el Ministerio de Empleo y la Agencia Tributaria. Los zamoranos tienen, como media, más dinero ahora que hace un año porque hay más trabajo y los emolumentos han subido un poco y, pese a todo, no consumen más. Al menos en Zamora, porque no hay datos de las compras por Internet ni de las que realizan en otras provincias.

Los ingresos que la Agencia Tributaria ha recibido en concepto de IVA de las empresas zamoranas en los dos primeros meses del año ascienden a poco más de 18,5 millones de euros, una cantidad idéntica que la registrada en el mismo periodo del ejercicio inmediatamente anterior -incluso un poco más baja-. Ello lo notan las empresas de la ciudad y provincia. Los comerciantes, por ejemplo, cerraron la campaña de rebajas con unos resultados, dijeron, muy similares a los del ejercicio pasado, que a su vez fueron parejos a los del anterior. En definitiva, puede concluirse que las empresas notaron muy pronto el descenso del consumo que trajo aparejada la crisis económica, pero que no son capaces de recuperar los niveles actuales -muchos asumen que nunca lo harán- y que se ven obligados a luchar para subir la facturación.

Que los ingresos totales de los zamoranos, y por tanto el dinero disponible, son mayores lo muestran los datos de recaudación en concepto de IRPF. Los ingresos de la Agencia Tributaria por este particular en la provincia de Zamora superan los 21,6 millones de euros entre enero y febrero, casi un millón más que en el mismo periodo del ejercicio inmediatamente anterior. El nivel de ahorro se mantiene al alza, lo que lastra el consumo.