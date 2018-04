"Zamora tiene el tamaño ideal para impulsar actividades que generen riqueza mediante la cultura"

Viene de la página anterior

Pasa a la página siguiente

-Usted es un reputado grabador. ¿Se plantea alguna exposición donde aproxime a esta otra faceta creativa?

-Mis cuadros de pintura tienen que funcionar en el grabado y viceversa. Me interesan todas las técnicas de grabado, pero especialmente el grabado en madera porque es muy directo y pasional. La verdad es que no me marco plazos para volver a él. Hace dos años hice varias exposiciones de mi trabajo en el grabado durante los últimos 30 años. Lo que sí me gustaría efectuar es una gran exposición en mi tierra, en Zamora, que reúna una muestra de mi trabajo incluido el grabado y la fotografía. Todavía no he llamado a puertas porque tengo mucho trabajo; de hecho, tengo en estos días que viajar a Alemania para impartir un taller de grabado en una institución germana, después voy a Macedonia a un encuentro internacional de artistas. Entre mis proyectos creativos más cercano en el tiempo con esta técnica figura hacer un libro de grabados con un poeta francés. Se titulará "Mil taxis" y tiene como hilo conductor el ángel como viajero alado. Hace unos años hice unos grabados sobre unos ángeles caídos y trece de ellos lo ilustrarán. Creemos que verá la luz a finales de este año o principios del siguiente y queremos que se presente en el Instituto Cervantes.