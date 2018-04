"A veces parece que nos quieren vender que la cultura no interesa"

A falta de un día para conocer los nuevos dueños del Viriato de Oro, la tercera edición del Festival de Cine Arqueológico de Castilla y León continúa durante este fin de semana en el Teatro Principal con la proyección gratuita de los trabajos finalistas de un certamen que pretende divulgar la labor arqueológica más allá del ámbito científico.

- El festival no solo supone un punto de encuentro para arqueólogos sino también para el público en general, ¿no?

-Evidentemente los arqueólogos o la gente que se dedica a este mundo se acerca más fácilmente a este tipo de producciones pero lo que buscamos es acercar a todo el público yacimientos de todo el mundo porque tenemos documentales de Cabo Verde, Polonia, Portugal, Argentina y Noruega, entre otros.

- Y qué mejor forma que hacerlo a través de la imagen.

-Es un forma sencilla e interesante para que la gente pueda acceder a la arqueología. Hay gente que a lo mejor no tiene el interés o la capacidad de leerse un libro científico que es más denso, pero el poder ver un documental es una forma importante de acercar el trabajo de los arqueólogos así como la información que nosotros tenemos. Además hoy en día con los medios que tenemos y la imaginación con la que algunos profesionales trabajan se puede acercar la arqueología de una forma muy buena lo que fueron los yacimientos arqueológicos en el pasado casi como si estuviesen en aquel momento.

- ¿Cuántos festivales de estas características existen en España?

-En España hay proyecciones pero como festival y concurso solo hay uno más, en Irún. Es mucho más grande, es de otro nivel, pero con algunos objetivos que también buscamos en el de aquí. En Alemania, Francia, Italia e Inglaterra sí que están más asentados.

- ¿Es una ciencia que sigue estando relegada a unos pocos?

-A la sociedad le interesa mucho la ciencia. Siempre que decimos que somos arqueólogos y a lo que nos dedicamos, la gente suele quedarse fascinada. Lo primero que suelen decirnos es "¡Qué bonita la profesión y qué interesante lo que hacéis!". El problema está en las administraciones que no apoyan las actuaciones que hay que hacer, no solo en Zamora sino en cualquier otro sitio. Parece que a veces nos quieren vender que la cultura no interesa, y no, a la gente sí que le interesa. ¿Cómo no le va a interesar a la gente conocer su pasado y la importancia que ha tenido su ciudad o su región a lo largo del tiempo? Hay que seguir trabajando con ello pero son las instituciones quienes se tienen que volcar mucho más. En Zamora en los últimos años estamos satisfechos ya que estamos teniendo bastante desarrollo desde que comenzó la asociación en el año 2007.

- Pero el pasado año las excavaciones en "El Castillón" tuvieron que ser suspendidas por falta de financiación...

-Como nosotros decimos, a veces hay que dar un pasito para atrás para dar tres o cuatro hacia delante. Ya en el 2012 lo suspendimos un año y luego no solo recuperamos el proyecto sino que seguimos con mucha más fuerza. Este año hemos estado hablando con la Junta de Castilla y León para poder seguir adelante, tenemos unas zonas muy importantes para excavar. Creemos que las conversaciones mantenidas marchan bien y que podremos estar otra campaña más excavando allí.

- Además del festival, ¿cómo se puede potenciar en Zamora el interés por la arqueología?

-Zamora es una ciudad totalmente histórica y la evolución de la ciudad tiene que ir ligada al que fue su pasado desde la época prehistórica y sobre todo con el florecimiento de la época medieval y del románico, el cual va a condicionar, sin duda, su futuro. Tenemos que saber aprovechar de forma cultural y turística el potencial que tiene Zamora. Hoy en día todos nosotros manejamos un ordenador en nuestras manos que es un teléfono móvil. Eso nos permite acceder a una audioguía, a informaciones al instante etcétera. Este tipo de tecnologías nos permiten tener una accesibilidad a lo que nosotros llamamos realidad aumentada, es como si pudiéramos tener un espacio en una plaza y ver a través de una aplicación imágenes de cómo era esa plaza en los años cincuenta, en los años veinte, en la Edad Media? hay que tener ese tipo de posibilidades. Aparte también se pueden realizar otro tipo de actuaciones más directas en los museos cuyas actividades involucren a la sociedad y les permita interactuar. Desde Zamora Protohistórica hemos organizado talleres de arqueología que permiten a la gente acercarse al pasado.

- ¿Barajáis otros proyectos?

-Sí, también estamos trabajando en otras zonas de la provincia, por ejemplo con el Ayuntamiento de Rabanales a través de un proyecto de excavación arqueológica y puesta en valor del patrimonio.