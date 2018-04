Usuarios y profesionales denuncian la falta de parada de taxis en el Hospital

Doce del mediodía. Una paciente, acompañada por su hija, acaba de salir de la planta de Oncología del Hospital Provincial. La madre sale de la quimioterapia mareada y necesita un taxi para llegar a casa. Pero, o sorpresa, no existe parada de taxi en el flamante recién estrenado centro sanitario y la más cercana está a cinco manzanas, en el otro hospital, el Virgen de la Concha.

Es una situación real que se produce todos los días en el Hospital Provincial y que padecen tanto los usuarios como los propios taxistas. "Hay gente que nos llama por teléfono y normalmente solemos tardar poco, pero siempre hay personas que no llevan el número a mano", relata José Antonio Macías González, el presidente de la mayor agrupación de taxis de la capital, Autotaxi Zamora.

Y la falta de parada en un dotación comunitaria como el Hospital Provincial no se puede achacar precisamente a la desidia de los taxistas. Como relata Macías, "hemos ido varias veces a hablar con ellos a la Gerencia del Hospital Virgen de la Concha. En principio no nos hicieron mucho caso, aunque luego cambiaron de postura y ya nos decían "hay que mirar a ver"". Pero lo cierto es que este aparente cambio de actitud no se ha traducido en hechos; que se sepa nada se ha hecho para habilitar una parada de taxis en el recinto, aunque en principio parece que hay espacio suficiente para habilitar un espacio para este fin.

Desde luego, dice el presidente de los taxistas, "nosotros la necesidad la estamos viendo todos los días, porque tenemos que acudir constantemente a recoger gente. Es verdad que hay personas que nos requieren por teléfono y acudimos rápido, pero no todo el mundo llama, y mucha gente, al no ver taxis cerca, se va andando o se desplaza hasta la parada más cercana, que está en el hospital Virgen de la Concha. Para nosotros lo mejor es que hubiera una parada en el Hospital Provincial, y creo que para los clientes más todavía".

En principio el nuevo Hospital Provincial tendría espacio suficiente como para habilitar una parada de taxis. "Nosotros hemos pensado en dos zonas donde se podrían ubicar unas plazas de forma fácil, tan solo colocando una señalización", una justo en la entrada principal y otra un poco más a la izquierda, donde va a parar la rampa para las personas con dificultades para superar las barreras arquitectónicas.

En principio parece que es Sacyl en que podría poner la parada de taxis, ya que es un recinto de su propiedad. "Desde mi manera particular de pensar cuando se hace un proyecto de un Hospital se debería dibujar en el plano la situación de la parada de autobús, taxi y ambulancias, porque son servicios fundamentales para los usuarios de una dotación pública de este estilo", reflexiona José Antonio Macías.