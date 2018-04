Los pensionistas vuelven a la calle porque la subida del Gobierno es "insuficiente"

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han anunciado la convocatoria de una nueva manifestación de pensionistas, coincidiendo con las que se van a llevar a cabo en toda España, tras considerar "insuficientes" las medidas tomadas por el Gobierno, el anuncio de una serie de subidas para distintos colectivos de jubilados que "en absoluto abordan el problema, ni el de la subida de las cuantías ni el de fondo, que es la financiación del sistema". Así lo dijeron ayer los líderes sindicales Manuel Prieto y Ángel del Carmen, respectivamente secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, acompañados por los dirigentes de las secciones de jubilados de ambas formaciones, Teo Movilla y José Antonio Villarino.

Los convocantes animaron a participar no sólo a las personas mayores, sino también al resto de los ciudadanos, que no saben cómo van a quedar cuando les llegue la edad de jubilación e incluso los jóvenes, que deben asegurar ahora su futuro. "Es ahora cuando hay que coger el toro por los cuernos, porque una vez que pase ya no habrá nada que hacer", advirtió Prieto. Ángel del Carmen explicó que la manifestación, que sale a las 12.00 horas del domingo día 15 de abril desde el miliario de La Marina hasta la plaza de la Constitución, frente a la Subdelegación del Gobierno, es "por unas pensiones dignas y en defensa del sistema público de pensiones. Sigue siendo necesario salir a la calle a defender las pensiones". Calificó de "engaño" las medidas plasmadas por el Gobierno en los presupuestos porque son "provisionales y no abordan el problema de fondo de las pensiones. Debe eliminarse la subida máxima del 0,25% y nutrirse no solo de las cotizaciones sino también de los presupuestos".

Manuel Prieto explicó que la media de las pensiones de los 49.000 pensionistas de Zamora "no llega a los 800 euros. No entiendo cómo pueden decirnos que va a haber mucha gente favorecida y que encima tenemos que irnos a planes de pensiones privados. Tenemos que salir todos a defender las pensiones en este momento delicado".

Teo Movilla dijo que al final de la crisis "los beneficios de los empresarios estuvieron en un 5%, los de los trabajadores en un 1,1% y los pensionistas en un 0,25%. El reparto de la tarta hay que hacerlo mejor, no siempre para los de arriba". Cree que las subidas anunciadas por el Gobierno "no resuelven gran cosa" y reclamó una solución en el marco del Pacto de Toledo, como se hizo en el año 2011, para fijar unas bases de futuro. José Antonio Villarino exhortó al conjunto de partidos políticos a reaccionar más allá de intervenir en un debate motivado por las movilizaciones de la calle, y establecer propuestas, mientras que criticó las medidas que está adoptando el Gobierno.