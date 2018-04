"Aunque a muchos les de miedo, todo ser humano tiene dentro poesía"

"Marañas" es el original título del último libro de María del Carmen Martís Eiroa, presidenta del grupo poético local Almena, que ayer presentó en el foro del periódico. Un conjunto de relatos breves con fines benéficos.

-¿Cuál es el germen de este nuevo libro que presenta en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA?

-La verdad a mí siempre me ha gustado mucho escribir, desde cuentos hasta poemas. Esta vez me decanté por unos pequeños relatos, algunos basados en hechos reales y en otros en los que dejo trabajar a mi fantasía. Lo que relato en muchos de ellos son cosas reales, como es el de "Travesuras", "Cena de amigos" o "El inventor de gallineros". Me gusta mucho escribir y, de hecho, ahora me está ayudando esta afición a superar el duelo por la falta de mi marido.

-¿De dónde viene ese título tan original de "Marañas"?

-Está inspirado en los revoltijos que tengo yo en mente, por eso el título. Son enredos que tengo yo en la cabeza, lo que los gallegos denominamos barullos. Y este último libro se lo dedico además a la memoria de mi marido.

-¿A qué público va dirigida esta última obra?

-Puede ser leído tanto por público infantil como por los mayores. Un niño puede entretenerse tranquilamente con este libro, porque reúne pequeños cuentos. En total son una veintena de relatos los que componen mi último trabajo.

-¿Las ilustraciones también son suyas?

-No soy pintora ni sé dibujar, pero con unas pequeñas tijeras yo misma me asombro de las cosas que me salen en el papel. Con esa técnica están hechos los dibujos del libro. Es algo totalmente manual y no soy capaz de repetir dos iguales. Además, en cada libro va una pequeña sorpresa hecha por mí, se trata de un marcapáginas muy original, todo manual.

-¿Por qué decidió que el libro tuviera fines benéficos?

-Los beneficios de la venta irán a la Asociación de Alzheimer de Zamora porque yo he tenido una tía soltera a la que quise mucho y tuvo durante 20 años esta enfermedad, desde muy joven, y los últimos 11 años de su vida estuvo en estado vegetativo. Después de ver lo que ella sufrió, le tengo terror a esta enfermedad. Además soy consciente de la gran ignorancia que tuvimos la familia a la hora de tratar esa enfermedad. No supimos estimularla, así que a todas las familias que no entiendan esa enfermedad les aconsejo que se asesoren, porque es muy duro para los familiares, pero más aún para el enfermo.

-¿A qué libros le dedica su tiempo cuando ejerce de lectora?

-Me gusta leer sobre todo libros de arqueología, de ciencias del espacio y de historia. Esos son mis temas preferidos. Pero no me meto en los aspectos científicos. De hecho, hay una cosa que odié siempre, que son los números y aunque leo muchos libros de historia, en cuanto se meten con temas de fechas, no me importa saltarme esa parte del libro (risas).

-¿Desde cuando forma parte del grupo Almena de poesía?

-Hace cinco años entré por casualidad. Yo siempre había escrito y un día una amiga me habló del grupo. Contacté con Martín Costilla, me animó a acercarme y ahí sigo. Soy la presidenta, pero este año quiero que otra persona coja las riendas, alguien más joven, porque todas las personas tenemos algo que aportar.

-¿A quién hace llamamiento para que se incorpore?

-Debería unirse gente más joven. Muchas personas ven la poesía como algo complicado, pero es porque le tienen miedo, aunque en realidad todo el ser humano tiene dentro poesía. Todos la vivimos, pero a menudo no nos enteramos de que nos lo está trasmitiendo algo sencillo, por ejemplo un pájaro o un árbol que contemplamos. Eso te da poesía pero no lo valoramos. No soy nativa de Zamora, pero veo la valía de este grupo y lo que ha luchado su fundador, así que me gustaría que no se perdiera y los chicos que vinieran nuevos dijeran "aquí estuvo mi abuelo". En Zamora hay gente con muchos valores que no se reconocen.