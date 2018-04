"Zamora Participa" y el modelo del debate vecinal enfrentan a Alcaldía y oposición

El debate para la aprobación de las bases de "Zamora Participa", que ayer centró el Pleno municipal, derivó en una discusión sobre si las plataformas online como la usada por el Ayuntamiento -cedida por el Consistorio de Madrid y denominada Consul- tienen o no tienen ideología. De ello debatieron el popular José Luis González Prada, Christoph Strieder y después el alcalde, Francisco Guarido.

La idea la puso sobre la mesa el representante popular, que indicó al equipo de Gobierno que "ustedes no inventan nada" para recordar que la herramienta fue desarrollada por iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y después cedida a otras ciudades, entre ellas Zamora. "Decir que lo ha desarrollado" Ahora Madrid es, a juicio de González Prada, tanto como decir que quien está detrás es Podemos. "Nadie regala nada", insistió el popular, "y esta plataforma ha sido desarrollada con un claro tiene político". Sería, por tanto, "una plataforma con ideología". A juicio de Guarido, decir que una plataforma online tiene ideología es "absurdo", mientras que para Christoph Strieder no hay problema alguno en usar un software ya desarrollado si el titular de la plataforma da su visto bueno. "Usted", dijo Guarido en referencia a González Prada, "no conecta con la realidad".

El debate vino después a derivar sobre las diferentes maneras de encaminar la participación ciudadana. Tras la primera intervención de González Prada, Strieder aseguró que "lecciones las justas" porque "nosotros hemos introducido la participación y ustedes nunca lo han hecho". No lo ven así los populares, que defienden "otro modelo, con concejales en la calle, hablando con los ciudadanos y con las asociaciones de vecinos para conocer los problemas reales de la gente. Nosotros defendemos eso, ustedes no hablan con los vecinos y envían la participación a una plataforma gratuita". Salió al paso Guarido para asegurar que "la realidad es que, en este Ayuntamiento, la izquierda quiere que los ciudadanos participen y la derecha se niega. Ustedes lo están dejando claro". Añadió el alcalde que la participación online "es compatible" con la tradicional.

El debate sobre "Zamora Participa" dejó pocas novedades más allá de que, tras la intervención de Reyes Merchán, portavoz de Ciudadanos -en la que indicó que los mayores quedan fuera de esta vía al no manejar las nuevas tecnologías-, se explicó que las personas que no puedan acceder tendrán a su disposición ayuda en las asociaciones de vecinos y en el propio Ayuntamiento de Zamora. Resultado, el esperado: trece a favor, once en contra -estuvo ausente Requejo- y bases aprobadas.

Poco más dejó el Pleno de ayer más que la aprobación de subvenciones por 100.000 euros para ayuda a domicilio, 50.000 para la digitalización del futuro Museo de Semana Santa y una modificación de las bases presupuestarias para que haya, según Guarido, "más flexibilidad" a la hora de gestionar el dinero público.

Gasto presupuestario

El PP asegura además que los reparos a las cuentas del equipo de Gobierno "aumentan un 47% desde el inicio del mandato" y en 2017 alcanzaron "los 44 millones". Esta cantidad, asegura González Prada, "representa que el equipo de Gobierno ha gastado el 77% del presupuesto ordinario saltándose la legalidad, lo cual es una auténtica muestra de dejadez, abandono, desidia e incapacidad para afrontar los asuntos municipales de Zamora de una manera rigurosa y seria como debiera ser en el Ayuntamiento de la capital. Jamás en la historia democrática de este Ayuntamiento había tal cantidad de facturas reparadas", insistió González Prada.