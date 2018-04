Tres mil atrapados por la nevada de la AP-6 se unen a la demanda colectiva

Dos mil novecientos cuatro afectados llevaba a fecha de ayer apuntados el despacho de letrados de Puebla de Sanabria y Zamora DyR abogados que promueve una demanda colectiva de los perjudicados por el colapso de la autopista de Madrid, la AP 6, que quedaron atrapados durante horas por culpa de la nieve, el pasado mes de enero. Antonio Rodríguez, el máximo responsable del despacho de abogados fue precisamente uno de los atrapados, junto con otros muchos zamoranos que ese día regresaban de Madrid en pleno retorno tras las fiestas navideñas.

La responsable de comunicación del despacho, Sara Rodríguez, indicó que se han fijado el 8 de abril como último día para incorporar afectados a la demanda, ya que se proponen cerrar ya el cupo para comenzar las actuaciones legales pertinentes.

La idea es presentar una demanda colectiva, en la que cada afectado reclame por los daños que le ocasionó el hecho de quedar atrapado en la nevada.

"A finales de abril se termina el expediente sancionador" abierto a la concesionaria de la autopista que utilizan los zamoranos para viajar a Madrid, Abertis. Los abogados no descartan que se pueda intentar la vía de la negociación con la empresa, lo que tendría una ventaja, que haría el proceso de resarcimiento de daños más rápido que por la vía judicial. No obstante, no está cerrada ninguna posibilidad y la idea es presentar una demanda colectiva en la que los afectados no arriesguen su dinero, sino que abonen honorarios sólo si se gana el pleito.

El despacho zamorano puso en marcha la web afectadosporlanevada.es en la que ha recogido miles de adhesiones.