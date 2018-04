Los profesores tachan de "insuficiente" la subida salarial firmada por sindicatos

El acuerdo firmado recientemente por los sindicatos representantes de los profesionales funcionarios y el Ministerio de Hacienda y Función Pública para el aumento de los sueldos es tachado por el sindicato ANPE de "insuficiente", por lo que exige la "inmediata equiparación salarial" de los docentes.

Según este sindicato, el acuerdo "se olvida" del profesorado en muchas de sus medidas y no recoge "las cuestiones más demandadas" por el que colectivo "y que ANPE lleva años reclamando".

Respecto a las retribuciones y recuperación salarial, el acuerdo contempla una subida segura en tres de años del 6%, "muy lejos del 20% de la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los docentes desde 2010", se recuerda desde el sindicato, que apunta que estos recortes "fueron mucho mayores en los grupos funcionariales en los que se encuadra el profesorado, siendo del 7%, mientras que para otros colectivos quedó por debajo del 1%", comparan.

Una de las quejas que apunta el sindicato sobre este acuerdo es que "no se usa la misma fórmula para recuperar lo perdido, con lo que de nuevo estamos discriminados. Tampoco han incluido la demanda de ANPE de establecer una cláusula de revisión salarial en función del IPC para evitar que aumente la pérdida de poder adquisitivo en el futuro", añaden.

Sobre el resto de medidas en las que "se han vuelto de olvidar del profesorado" destacan el tema de los horarios, ya que se abre la posibilidad de reducir la jornada del resto de empleados públicos de 37,5 a 35 horas, "olvidándose de la reducción del horario lectivo del profesorado, que solo se podrá llevar a cabo si se deroga el Real Decreto Ley 14/2012 por parte del Gobierno". Tampoco se elimina la tasa de reposición en los cuerpos docentes para los próximos tres años, "lo que impedirá el aumento de plantillas, necesario para revertir los recortes sufridos en las mismas. Solamente se permitirá un incremento mínimo por encima de la cobertura de jubilaciones en algunas comunidades autónomas", precisan desde ANPE.

Interinos

La brecha salarial y el trato desigual no solo está en los profesores de carrera, sino "también llega al profesorado interino", alertan desde el sindicato independiente ANPE. "En algunas comunidades autónomas cobran los mismos complementos que los funcionarios de carrera, como los sexenios, y en otras no. Al igual que en algunas regiones les abonan los meses de verano y en otros, con el mismo tiempo de servicio, no lo hacen", diferencian.