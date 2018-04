El equipo de Gobierno saca adelante las bases de "Zamora Participa"

El Pleno del Ayuntamiento de Zamora ha sacado hoy adelante, bronca mediante, las bases de "Zamora Participa", la plataforma online que regulará buena parte de la participación vecinal y a través de la cual se podrán publicar propuestas para que el Ayuntamiento invierta un total de 400.000 euros en toda la ciudad. La propuesta ha tenido los votos a favor del equipo de Gobierno y los votos contrarios del Grupo Popular y de Ciudadanos.

González Prada, del PP, ha justificado la posición de su grupo en la idea de que la página web es "una propuesta de cara a la galería". "Ustedes no traen más que un software cedido por el Ayuntamiento de Madrid", ha insistido González Prada. "Intentan colarnos un software de otro ayuntamiento, una plataforma con ideología", ha dicho en referencia a que fue el grupo Ahora Madrid el que impulsó su desarrollo.

Christoph Strieder ha defendido que el Ayuntamiento de Zamora use esta plataforma y ha recriminado las críticas del PP porque "nosotros defendemos la participación ciudadana y ustedes no lo hicieron. Lecciones, ninguna". Además, el equipo de Gobierno defiende que esta vía de participación no deja fuera la "tradicional" comunicación entre Ayuntamiento y asociaciones de vecinos, como sí han recriminado el PP y la portavoz de Ciudadanos, Reyes Merchán.

Por lo demás, se han aprobado subvenciones por valor de cien mil euros para ayuda a domicilio y una partida de 50.000 para la digitalización que tendrá que venir con la construcción del futuro Museo de Semana Santa. También se han modificado las bases presupuestarias para, según el alcalde, "dar más flexibilidad" a las cuentas y poder así satisfacer las demandas de cuerpos como "la Policía Municipal o los bomberos".