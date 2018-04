Una tarea titánica

Más de doscientos municipios de Zamora entrarán en la alta velocidad de Internet en los próximos años, siempre a juicio de los planes que ha anunciado el Gobierno de España. Son, en la práctica, todos los que ahora no tienen fibra óptica, una tecnología que hoy por hoy disfrutan solamente los vecinos de la capital, de Benavente y de Toro. En los próximos meses, según indicó la Junta de Castilla y León hace unas semanas, se unirán a esta lista Morales del Vino, Moraleja del Vino, Villaralbo, Fermoselle, Fuentesaúco y Puebla de Sanabria, localidades en las que las operadoras han mostrado interés en instalarse. De todos los demás municipios no había, a día de hoy intención por parte de las operadoras para llevar la alta velocidad.

Si el plan se lleva a efecto Zamora dejará de ser una de las provincias españolas con menos cobertura de alta velocidad de Internet. Los datos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital indican que solo el 44% de los ciudadanos de la provincia viven en zonas con cobertura de más de cien megas por segundo. No solo eso, si no que cerca de la mitad residen en zonas donde la cobertura no llega a los treinta megabits por segundo y el 20% no alcanzan ni siquiera los diez megas, la velocidad "mínima" para realizar muchas gestiones y para acceder a los servicios web más populares.

La cobertura tendrá que mejorar sí o sí, ya que el Gobierno anunció 525 millones de euros hasta 2021 para llevar Internet de 300 megas de velocidad a toda la población. Se trata del plan 300x100, que se ve respaldado por otras iniciativas puestas en marcha por el Gobierno como un plan complementario de 45 millones para garantizar un Internet de alta calidad en zonas remotas, el plan nacional de territorios inteligentes de 50 millones de euros, la Agenda de Digitalización del Mundo Rural o el programa para pilotos de 5G dotado con 20 millones de euros.

El presidente del Gobierno ha recordado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que para llevar a cabo los "ambiciosos" planes puestos en marcha por el Gobierno en materia de Agenda Digital cuentan con la colaboración de los operadores de telecomunicaciones y la aportación de fondos europeos. "Estamos ante el mayor esfuerzo en modernización de las infraestructuras tecnológicas en mucho tiempo".

En este sentido, en la base del objetivo del Ejecutivo de impulsar la transformación digital de España está el de avanzar en el despliegue de redes de banda ancha fija y móvil porque "sin redes digitales no podemos hacer nada en una revolución digital. Sería como intentar reindustrializar sin electricidad", apuntan desde el Ejecutivo.

El Gobierno señala que la "revolución digital" está entre sus objetivos a más corto plazo y que "nos esforzamos en llevar las ventajas de Internet a toda una población con un desarrollo cohesionado y equilibrado sin brechas entre territorios ni entre personas".

Rajoy ha recordado que España "no ha liderado las revoluciones industriales y tecnológicas" y ha aseverado que, en el contexto actual, "todavía hay muchos retos por delante", apostando por trabajar para que todos los españoles tengan más oportunidades y un mayor bienestar "sin importar el lugar de nacimiento o residencia". España, dicen desde el Gobierno en declaraciones recogidas por Europa Press, "tiene la obligación de convertirse en un referente de los retos de futuro", que no se entiende sin la digitalización. Así, el Gobierno recuerda algunas de las ventajas de la digitalización como "la reducción del coste de la transmisión de ideas y conocimiento, de la prestación de servicios o las facilidades para el trabajo y los proyectos profesionales".

El Ejecutivo cita algunos territorios en los que esta "revolución" será especialmente significativa, como Castilla y León, Aragón o la comunidad autónoma gallega. Estos avances, recordó el presidente durante la presentación del plan, "permitirán mejorar el bienestar y reducir las barreras de la lejanía y la dispersión" de manera que, dijo, "sirven para hacer frente a la despoblación". "El acceso a un Internet de calidad es la puerta a la igualdad de oportunidades" entre los territorios, apuntan las mismas fuentes.