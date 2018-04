Marta Barba: «Lo más importante es que la persona aprenda a comer»

Marta Barba Alonso es una de las nutricionistas del centro GartaboSalud de Zamora, uno de los patrocinadores y colaboradores del #RetoFitLOZ, que quiere demostrar que en un periodo de tiempo de ocho semanas, cualquier persona puede conseguir mejorar su condición física y su bienestar con todas las garantías para la salud. La nutricionista será la encargada de elaborar un plan nutricional integral adaptado a la persona participante, además de asesorarla y realizar el seguimiento.

—¿Qué va a ofrecer GartaboSalud a la persona que se enfrenta al #RetoFitLOZ?

—El objetivo es que la participante consiga los resultados que viene buscando, que en el RetoFitLOZ será la pérdida de peso.

—¿Cómo va a trabajar con esta persona para que cumpla sus objetivos?

—En primer lugar cuando llega la persona a uno de nuestros centros le explicamos en qué consiste el plan nutricional en el que se va a embarcar. Empleamos siempre dietas personalizadas e individualizadas que se adaptan en exclusiva a cada individuo. Para ello hacemos un estudio pormenorizado en el que se tienen en cuenta distintos parámetros, tales como la cantidad de grasa y de líquidos que tiene cada persona, y en base a estos creamos su plan integral nutricional. Cada semana, dependiendo del objetivo y del entrenamiento que vaya a hacer la persona, la dieta se irá adaptando para conseguir los objetivos marcados.

—¿Cómo se sabe la cantidad de grasa que tiene una persona en el cuerpo?

—Contamos con una aparatología específica que cuantifica y evalúa cada parámetro obtenido en el cálculo de la composición corporal con el fin de mejorar, adecuar y personalizar el plan nutricional. Diversas variables como el sexo, la edad y la altura influyen a la hora de determinar la cantidad de grasa o líquidos que se debería perder. El plan nutricional se elabora en función del hábito diario e irá evolucionando en función de los resultados y necesidades.

—¿Cómo cambia la dieta en base a la actividad que se va a realizar?

—Entran en juego diversas variables, entre ellas la ingesta de hidratos de carbono. Si la persona tiene más actividad física, puede comer más hidratos de carbono, y si tiene menos actividad física, hay que ir eliminando esos hidratos de carbono. En las dietas que elaboramos en GartaboSalud se come de todo porque tiene que estar equilibrada. Para su elaboración tomamos como base la dieta mediterránea.

—¿Es un plan muy personalizado el que se va a ofrecer a la persona que participa en el RetoFitLOZ?

—Sí. Lo que procuramos siempre es elaborar para cada persona una dieta totalmente personalizada.

—¿Qué se puede conseguir con esa alimentación?

—Lo primero es que la persona aprenda a comer, esa es la raíz de todo. Lo importante es hacer una reeducación alimentaria, ya que de nada sirve que las personas aprendan a comer equilibradamente mientras están haciendo la dieta, para que una vez alcanzado su objetivo, adopten de nuevo los hábitos anteriores y vuelven a recuperar el peso perdido.

—¿Después también hay que continuar aplicando lo aprendido?

—Sí, es fundamental que la persona se cuide aplicando de forma cotidiana lo que le hemos enseñado durante el periodo en elque ha estado con el plan de pérdida de peso.

—¿En qué se basa una buena alimentación?

—Comer cinco veces al día y que los platos siempre estén equilibrados, sin carecer de ningún nutriente esencial, son la base de una buena alimentación. Es importante también beber agua y hacer un poquito de ejercicio. Como es de esperar, la persona que haga más ejercicio puede ampliar un poquito más las calorías ingeridas durante la dieta; mientras que para aquella que haga menos ejercicio estas calorías estarán más limitadas con el fin de conseguir los objetivos. Sea como fuere, la reeducación alimentaria y los hábitos saludables son la esencia del reto que proponemos.

—¿Hay que ser constante con la dieta?

—Sí, muchas veces los clientes nos preguntan si el domingo, por ejemplo, lo pueden utilizar para saltarse la dieta. En GartaboSalud somos partidarios de la constancia hasta alcanzar los objetivos previstos. Será más rápido y el mantenimiento posterior, más sencillo.

—¿Qué cree que supondrá la iniciativa para la persona elegida? ¿Será un reto importante en su vida?

—Será un cambio a todos los niveles en tan solo ocho semanas, un reto, sin lugar a dudas, al alcance de todos.

—¿Qué ofrece en general GartaboSalud?

—El método de GartaboSalud para este reto se basa en la dieta personalizada con un servicio de seguimiento integral, con pautas semanales adaptadas al requerimiento de cada persona. Cada semana ofrecemos una dieta y unas recetas diferentes a las de la semana anterior y siempre son personalizadas. Son comidas saludables, que permiten tener una alimentación variada, proporcionando los nutrientes que se necesitan para llevar una vida sana.

—¿Cuál es el principal problema en la dieta que se lleva habitualmente?

—El problema es que la gran mayoría de la gente no hace cinco comidas al día. Hay gente que no desayuna, que malcome, que no cena o que cena un vaso de leche con cereales. Si después de hacer la dieta, se vuelve a hacer todo lo que se hacía antes, la persona vuelve a recuperar el peso que ha perdido. Por eso también es importante, después de conseguir los objetivos, adoptar un plan de mantenimiento

—¿Por qué es tan importante hacer esas cinco comidas al día?

—Es fundamental para activar el metabolismo. El hecho de comer un tentempié a media mañana, como puede ser una pieza de fruta, te está aportando la energía para llegar a la siguiente comida evitando sentir el hambre de estar cinco horas sin comer. Además, te está activando el metabolismo y al activar el metabolismo, estamos quemando energía. Parece que esto se contradice, pero es verdad que el comer adelgaza si al cuerpo le das la comida que necesita. Esto se logra evitando las grasas saturadas, las grasas malas, e incorporando los nutrientes buenos en su justo equilibrio.

—¿GartaboSalud complementa estas dietas con otros tratamientos?

—Sí. En nuestro plan integral de nutriestética también tienen cabida los complementos naturales alimentarios que se adaptan a problemáticas distintas, como retención de líquidos o celulitis en los planes de pérdida de peso. También ofrecemos en nuestros centros tratamientos corporales como presoterapia, cavitación o radiofrecuencia.