Beatriz Rodero: «Es importante cuidar tanto el rostro como el cuerpo»

Beatriz Rodero Cuadrado es propietaria de la Clínica Leform de Zamora, que colabora con el #RetoFitLOZ, que pretende demostrar que en ocho semanas se puede mejorar la salud, la belleza y el bienestar. La clínica será la encargada de elaborar un diagnóstico exhaustivo de la participante y de determinar la retención de líquidos, la grasa, el tejido y las zonas problemáticas de la persona. Con esa información, Leform creará un circuito personalizado con combinación de la aparatología adecuada y terapias manuales para conseguir resultados. Leform cuenta con clínicas de estética avanzada también en Valladolid, Medina del Campo y Palencia. Su propietaria, Beatriz Rodero, viaja mucho a otros países para ofrecer en sus clínicas lo más innovador. Sus destinos favoritos para conocer lo último en tratamientos corporales y faciales son Vancouver, Arabia, Londres, Italia, Suecia y Ucrania, entre otros.

—¿Qué va a ofrecer la Clínica Leform a la persona que se enfrenta al #RetoFitLOZ?

—Primero tenemos que ver a la persona porque el primer paso es hacer un diagnóstico. Dependiendo de si tiene celulitis, grasa localizada o retención de líquidos, vamos a hacer un circuito Leform personalizado. Tendrá que venir dos días a la semana a la clínica y pautaremos un tratamiento personalizado en el que se trabajará con aparatología muy avanzada. Hay que destacar que incluso tenemos algún aparato como bioquántica en exclusiva. Trabajaremos en aquello que no le gusta, con lo que está incómoda y en el diagnóstico que hagamos. Incluso si vemos algo facial con lo que está molesta o no se siente a gusto, también haremos algún tratamiento de este tipo.

—El primer paso entonces es el diagnóstico...

—Totalmente, para nosotros es muy importante el diagnóstico porque hay que saber si la persona tiene retención de líquidos porque en ese caso, primero hay que eliminar los líquidos, luego alcanzar la grasa y luego tonificar. Eso lleva un proceso que sólo los profesionales lo trabajan y por supuesto, saber bien qué aparatología es la adecuada, no caer en el error de ponerlo por poner.

—¿Será un circuito muy personalizado?

—Sí, totalmente personalizado. Nosotros trabajamos con cada persona con un programa hecho específicamente para ella.

—El reto tiene una duración de ocho semanas, ¿se pueden obtener resultados en este tiempo?

—Sí, lo garantizo. Tenemos un aparato, bioquántica, que con sesiones en el abdomen, éste baja muchísimo. Además, eleva el pecho y con una sesión se ve que lo levanta, compacta el tejido y lo redondea. No aumenta ni disminuye, que eso sólo se logra con cirugía, pero sí que lo eleva. Lo mismo sucede con el abdomen, cartucheras, piernas o glúteos, llegando a conseguir resultados sorprendentes en grasa, celulitis y tonicidad.

—¿A qué otros tratamientos va a poder tener acceso la persona que va a participar en el reto?

—Bioquántica es nuestro mayor tesoro porque es algo muy diferente y trabaja desde el interior hacia el exterior. Con LPG conseguimos drenar los líquidos y combatir la celulitis y moldear el cuerpo. Es difícil eliminar la celulitis, pero con LPG conseguimos elevar el glúteo, reducir bananas, reducir cartucheras y que la piel se alise bastante para ir quitando la celulitis. LPG es como una succión que va con rodillos y que moviliza absolutamente todo y es muy bueno para el drenaje y la circulación. También tenemos tonificación, presoterapia, mesoterapia virtual, para poder introducir principios activos; radiofrecuencia y cavitación. La cavitación es un ultrasonido bastante potente que logra reducir y movilizar la grasa localizada.

—¿Estos tratamientos también son importantes además de llevar una buena alimentación y de hacer ejercicio?

—A mí me parece muy importante y se nota mucho cuando una persona se cuida. Es importante cuidarse tanto el rostro como el cuerpo. Se nota mucho la persona que se hace una cura facial o se hace un tratamiento. Según la necesidad que tenga, nosotros también actuamos y se nota un montón, según van pasando los años, la gente que se cuida y la que no se cuida. También hay gente que tiene una genética muy buena y no necesita nada, pero lo que procuramos en Leform es intentar retrasar los signos del envejecimiento y retardar un poquito el envejecimiento tanto a nivel facial como corporal para estar siempre más guapos y más guapas.

—¿En general que ofrece Leform?

—Depilación láser médica con Soprano, tratamientos corporales, faciales, estética de cabina, donde se hacen por ejemplo extensiones de pestañas, micropigmentación de areolas, de cejas, de labios; microblandig, que es una técnica que se está haciendo ahora mucho para las cejas y que deja la ceja perfecta. También hacemos manicuras y pedicuras, masajes, tanto drenajes linfáticos como masajes reductores, reafirmantes, descontracturantes, relajantes y rituales para regalar. Viajo mucho porque me gusta conocer cómo trabajan otros países y traigo muchas técnicas y hay un tratamiento que es un ritual que lleva una envoltura especial con aromas orientales para cuerpo y cara que es para salir flotando. También hacemos depilación láser, que es el número uno y en lo que más trabajamos porque utilizamos un láser médico israelí de la casa Alma Lasers: Soprano. Con una sesión cada dos meses y en seis u ocho sesiones, no tienes vello en el cuerpo. Es una maravilla, sin dolor, muy rápido y se puede hacer en verano. También hacemos tratamiento médico estético. En este caso, damos la información en Zamora y se realiza en Valladolid, y microlipo y cirugía ambulatoria en colaboración con una clínica de Madrid que el doctor es un verdadero escultor y para los hombres transplantes capilares con el sistema FUE, que está siendo una bomba.

—¿Cree que el reto es una buena oportunidad?

—Es una oportunidad espectacular y un reto también para los profesionales. Es para animarse y decir pues yo puedo.