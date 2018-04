Verónica Dios y Fátima Bueno: «El deporte sube la autoestima y hace que te sientas más seguro»

Verónica Dios Ramírez es líder de tienda y Fátima Bueno Niño es líder de Fitness en Decathlon Zamora, colaborador del #RetoFitLOZ 2018. Consideran que el reto va muy enlazado al deporte y al objetivo que tiene Decathlon de hacerlo accesible a todo el mundo.

—¿Cómo va a participar Decathlon Zamora en el #RetoFitLOZ?

—Es la tienda de deportes que asesora a la participante en su material deportivo tanto en los entrenamientos que va a tener en el gimnasio como si decide entrenar también en casa. Tenemos una aplicación para todos nuestros productos que los engloba con actividades. De esta forma, si algún día quiere hacer actividades en casa, cuenta con ese asesoramiento en el que puede seguir el entrenamiento y vienen ejercicios, dietas y consejos. Tenemos también un blog de nutrición y ejercicios e incluso puede ponerse en contacto con nosotros si tiene cualquier duda, necesidad o sugerencia sobre nuestros productos. Queremos ayudarle, pero también que nos dé ese feedback y nos cuente su opinión sobre el equipamiento para ayudarnos a seguir creciendo y seguir mejorando.

—¿Cómo se va a hacer la selección del equipamiento?

—Tenemos una orientación ya porque va a ser una persona que va a ir al gimnasio, entonces tenemos el deporte ya ubicado, pero sí que es verdad que una vez que conozcamos a la persona, tendremos que adaptarnos a su nivel, estado físico y a lo que quiere trabajar. Vendrá a la tienda y le asesoraremos sobre productos, textil, material y el pack completo para poder iniciarse en el deporte o retomar el deporte que había dejado.

—¿También se tendrán en cuenta sus gustos a la hora de elegir el material?

—Sí, totalmente. En el deporte si tú no te sientes motivado y no te sientes cómodo, al final no te lo tomas de buena manera. Si tú te sientes motivado y vas viendo resultados, eso hace que día a día ya no se convierta en un reto que tienes que llevar a cabo, sino que es una forma de vida. Está demostrado que el deporte sube la autoestima, que te sientes más seguro y es muy importante que esta persona, cuando se inicie, se sienta cómoda y pueda elegir los productos con los que se sienta a gusto, dentro del asesoramiento que le vamos a dar.

—¿Creen que es una buena oportunidad?

—Sí, es una idea muy potente porque la persona va a tener una calidad de entrenamiento completa, con nutrición, deporte, entrenador personal, tratamientos. Es una buena oportunidad para iniciarse en el deporte, coger un hábito saludable y retomar o iniciarse en un deporte que enganche. El reto da todas las facilidades para hacerlo y prácticamente es para disfrutarlo.

—¿Se pueden conseguir resultados en ocho semanas?

—Claro, muchísimos. Con una dieta y ejercicio se puede conseguir muchísimo.

—¿Qué más ofrece Decathlon Zamora?

—Tenemos productos de nutrición y suplementación porque cuando se hace ejercicio siempre necesitas un plus de nutrición. Además, el cien por cien de la plantilla y, sobre todo, el equipo de Fitness, vamos todos al gimnasio y podemos empatizar mucho con esta persona, asesorarle, acompañarle y decirle nuestras propias experiencias. Va a haber un trato humano de deportista a deportista. La calidad humana y el trato humano va a ser muy cercano y muy empático. Se va a sentir cómoda porque no le vamos a vender algo que no sabemos de lo que hablamos, sino que son productos que nosotros mismos probamos y que tenemos. Se va a sentir muy cómoda y con muchas ganas de continuar.

—¿Qué características tiene el equipamiento?

—Hace poco hemos puesto toda la nueva temporada y este año son productos brutales. Tienen unas características como transpirabilidad, adaptación al cuerpo y vienen muy bien para la tonificación. Lo primero que hay que ver es la tecnicidad del deporte porque cada actividad tiene unas necesidades. Hay ropa transpirable, que se adapta al cuerpo, que es cómoda, que no se mueve, que no se transparenta. Además, Decathlon cada año presenta productos innovación en algunos deportes y para el fitness en concreto tenemos algunos productos innovación que puede probar y que somos prácticamente los únicos del mercado que los tenemos.

—¿Cómo afrontan desde Decathlon el reto?

—Lo hemos asumido con muchas ganas porque es algo totalmente novedoso que nunca se ha trabajado en la tienda. Nos gustaría que, aunque el reto es para una persona, si alguien se siente motivado, que se anime porque nos tiene en la tienda para resolver cualquier duda y para ayudarle con lo que necesite. Queremos que se genere un efecto de contagiar el deporte y pueden venir y les asesoramos igualmente sobre los productos y rutinas.