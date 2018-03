La mujer herida por una piedra desprendida en el Pizarro, fuera de peligro

La mujer de 49 años, con iniciales C.S.P., que resultó herida en la medianoche del miércoles al jueves al desprenderse una piedra del muro de la Cuesta del Pizarro y golpearla en la cabeza cuando esperaba el paso de la procesión de la Hermandad de Penitencia (Las Capas) está fuera de peligro, según informaron fuentes municipales.

El suceso se registró sobre las 23.55 horas en la conocida Cuesta de Pizarro, cuando la presencia de espectadores subidos a uno de los muros, perteneciente a un solar donde en breve se va a construir, provocó el desprendimiento de una piedra, que fue a caer sobre al mujer y le golpeó en la cabeza. La herida fue evacuada al Hospital Virgen de la Concha en ambulancia de soporte vital básico, donde se le practicaron varios puntos de sutura antes de darle el alta.

Efectivos de la Policía Municipal y Bomberos, por su parte, procedieron a acordonar la zona, para evitar posibles riesgos. Aunque en ese momento todavía no había pasado la procesión, no fue necesario obligar a la Hermandad de Penitencia a modificar su itinerario. La solución adoptada fue que los hermanos fueran pasando en fila de la uno por la zona de riesgo, y lo mismo ocurrió con el paso, que transitó sin acompañamiento por el lugar. Una vez pasado el punto crítico, el desfile recuperó la compostura sin mayores dificultades, según señaló el presidente de las Capas, Antonio Martín Alén.

El teniente de alcalde, Antidio Fagúndez, que se acercó a la zona acompañado por el jefe de la Policía Municipal, Tomás Antón, indicó que se va a mantener el precinto de la zona por precaución hasta que no haya un análisis más exhaustivo de la zona, aunque en principio no parece que aparentemente haya riesgo de nuevos desprendimientos. Señaló que el recorrido del Resucitado de la Cofradía de la Resurrección podrá pasar por el lugar sin ningún problema el domingo por la mañana. El Ayuntamiento mantiene, no obstante, la cautela, con la zona precintada.