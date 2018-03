El nuevo pavimento de San Torcuato, fuera de las prioridades municipales

El acuerdo presupuestario alcanzado entre el equipo de Gobierno, Ciudadanos y la concejala no adscrita incluía la sustitución del pavimento y la iluminación de la calle de San Torcuato para tratar de revitalizar una zona que necesita de un impulso para recuperar el esplendor comercial que otrora tuviera. Una actuación que ya ha sido presupuestada en aproximadamente 250.000 euros entre ambas intervenciones pero que el bipartito no ha incluido entre sus prioridades de cara a este 2018. Y es que San Torcuato, con la reciente obra acometida en el lugar permaneció el andamio durante más de una década, ha quedado ahora perfectamente igualada, por lo que en el seno del Ayuntamiento de Zamora creen que no sería necesario, por el momento, tocar el firme. Ahora bien, al ser un pacto formalizado para sacar adelante el Presupuesto de 2018, la obra se realizará si la formación naranja así lo exige.

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado recientemente el paquete de actuaciones que va a realizar en los próximos meses con cargo al remanente acumulado en las arcas municipales. Entre ellas, aparece una partida de 200.000 euros para la sustitución del pavimento de la calle de San Torcuato y otros 43.000 euros para el cambio total de la iluminación de la zona, que a menudo ha sido diana de las críticas de los ciudadanos. Esta última intervención, aseguran desde el equipo de Gobierno, se va a materializar de la misma manera que está previsto cambiar las luminarias a lo largo y ancho de toda la ciudad. Pero lo que no termina de convencer es la idea de retocar el firme de la calle.

La razón se encuentra en la reciente obra materializada a la altura del número 36, donde durante más de una década permaneció un andamio. Allí, tras años de espera, por fin se ha podido igualar el pavimento al del resto de la vía, dado que en este espacio aún permanecían las losetas anteriores a la remodelación de la calle. Por ello, el equipo de Gobierno considera que no se trata de una actuación de las denominadas urgentes, aunque se haya presupuestado en esos 200.000 euros. Lo que también dejan claro desde el bipartito es que, pese a no ser prioridad, la obra se llevará finalmente a cabo si Ciudadanos así lo exige, al tratarse de un punto del acuerdo presupuestario. Será, por lo tanto, la formación naranja quien decida si la calle de San Torcuato se somete nuevamente a obras en su pavimentación.