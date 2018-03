La rebaja del impuesto de la renta a los pensionistas afecta a solo 4.300 zamoranos

La exención de pagar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas para todos aquellos pensionistas que cobren menos de 17.000 euros anuales no afecta, en la práctica, más que a unas 4.300 personas en la provincia de Zamora.

Las cuentas son claras. Los más de siete mil pensionistas, en su gran mayoría jubilados, que cobran más de 17.000 euros anuales no se beneficiarán de esta medida, pues no están dentro del grupo para el que se plantea la rebaja fiscal. Los que cobran menos de doce mil euros anuales, la gran mayoría en una provincia como Zamora, tampoco, pues las personas que tienen unas rentas anuales inferiores a los doce mil euros anuales no están obligadas a elaborar el IRPF. Así las cosas, los beneficios fiscales son para el reducido grupo de personas que cobra más de doce mil euros pero menos de 17.000. Son unas 4.300 personas según los datos más actuales de la Agencia Tributaria.

"Mariano Rajoy ha eliminado el IPRF para todos los pensionistas que tengan una pensión inferior a 860 euros al mes (lo que equivale a unos 12.000 euros anuales). Queremos hacer extensiva esa eliminación del IRPF incluso hasta los 17.000 euros de pensión, es decir, hacer que más pensionistas ganen poder adquisitivo por la vía de no pagar el impuesto", ha explicado Javier Maroto en declaraciones recogidas por Europa Press.

El vicesecretario de Política Social del PP ha señalado que los anuncios que ha hecho el Gobierno en relación a la subida de las pensiones de viudedad y de pensiones mínimas "van tomando cuerpo". Así, Maroto ha afirmado que habrá un "gesto clarísimo y merecido" hacia las viudas, con una subida de las pensiones de viudedad que "va más allá de lo que estaba previsto". "Vamos a ver lo que da de sí el presupuesto", ha dicho.

Sobre las pensiones mínimas, ha indicado que habrá una propuesta para que suban "mucho más de lo anunciado", pero dentro de las posibilidades presupuestarias del Gobierno.

Maroto aseguró además que las pensiones no pueden ser "nicho electoral ni arma arrojadiza de nadie" y que los pensionistas deben ser objeto de "respeto". En su opinión, los grupos parlamentarios están "a tiempo" de ofrecer soluciones "dignas" para el sistema en el marco del Pacto de Toledo.