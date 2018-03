Los alumnos critican que el sistema educativo "no garantiza una educación igualitaria"

Ni los acercamientos al consenso, como la reducción de 97 a 67 estándares para el examen de Historia en la EBAU de Castilla y León han aplacado los ánimos de los estudiantes que este año se enfrentan a la prueba antiguamente conocida como Selectividad. "Existen evidencias más que notables entre las diversas regiones del país, lo que claramente daña la igualdad de oportunidades del estudiantado a lo largo y ancho del territorio", apuntan desde la agrupación Frente de Estudiantes, que asegura que el problema no se encuentra en las comunidades autónomas "sino en un sistema educativo que no defiende los derechos del estudiantado y no garantiza una educación verdaderamente igualitaria".

Por estos motivos, los estudiantes zamoranos también participarán esta tarde -junto a representantes de sindicatos docentes y asociaciones de padres- en la manifestación convocada en Valladolid bajo el lema "No a una EBAU injusta. No a las pruebas excluyentes", para exigir un cambio más igualitario para el acceso a los estudios universitarios.