La revolución arranca en el aula

El centro educativo "debe ser el eje vertebrador" en el que se apoye el nuevo sistema para la formación del profesorado, largamente solicitado y que ha cobrado fuerza en los últimos meses, coincidiendo con las negociaciones del Pacto Educativo, rotas hace pocas semanas. Así se postuló el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Ciencias de la Educación, Juan Carlos San Pedro Veledo, en su ponencia dentro de la I Jornada MIR docente, organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

"Este es el mejor momento para el cambio y la solución pasa por el centro educativo. Yo no soy partidario de los docentes estrella, sino de construir centros de los que podamos estar orgullosos tanto los trabajadores como los propios estudiantes", abogó San Pedro, quien apuntó que las medidas para construir esas nuevas aulas "no están ni en una nueva ley ni en el pacto educativo, sino que las tenemos en nuestras propias manos".

Una vía que ya se corroboró en la conferencia que el pasado verano se celebró en la Universidad de Santiago de Compostela, junto a la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación, el propio ministerio y consejerías del área de diferentes comunidades autónomas. "Pudimos ponernos de acuerdo en las medidas que se deberían de tomar", recordó con orgullo el decano.

En este sentido, el decano de Educación de la Universidad de Oviedo afirmó que estos cambios "no implican un gran desembolso, quizá entre 600 y 700 millones de euros. Está claro que no es una cuestión de dinero, sino de cambios fundamentales", distinguió. Entre esos cambios, a su entender, tendría que estar en primer lugar la eliminación de las oposiciones a docente como están estipuladas en la actualidad. "El actual sistema es de vergüenza, no sirve para seleccionar a los mejores profesores. Debería ser algo tutelado, progresivo y finalmente evaluado", describió. Factores que se tienen en cuenta para el ansiado MIR docente -que en realidad se debería denominar Acceso a la Profesión Docente (APD), según sugirió- y que evitan la actual situación. "Estamos trabajando a granel algo que deberíamos trabajar al detalle", deseó.

Un nuevo orden

Estos cambios también suponen un nuevo orden en las facultades de educación. De hecho, el decano abogó por la entrada en ellas "de estudiantes que no solo piensen en la futura academia y las oposiciones, que no sea en cierto sentido tan conservador. Y en este cambio también debe tener un papel activo el profesorado", añadió.

La directora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Marisol López del Estal, fue la encargada de dar inicio a estas jornadas, que contaron con el apoyo de la Fundación Caja Rural, además de la Dirección Provincial de Educación, Junta de Castilla y León y Universidad de Salamanca, en cuyo salón de actos, en el Campus Viriato, se desarrollaron. "La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, la llave de oro para abrir la puerta de la libertad", comenzó, parafraseando a Nelson Mandela y George Washington, para continuar haciendo un alegato hacia una profesión "pocas veces reconocida como merece su trascendencia y que está sometida fácilmente a la crítica, a las consecuencias de la crisis en forma de recortes y al desafío permanente de la vorágine en estos tiempos en los que deben hacer frente a los retos tecnológicos, los cambios sociales y prepararse para afrontarlos", resumió.

Esta presentación dio paso a la primera de las ponencias de la jornada, con Carmen Pellicer Iborra, directora de la Fundación Trilema, una institución que desde hace años ya trabaja con una nueva metodología educativa. Pellicer ha formado parte de la subcomisión para el fallido pacto educativo. La escuela, una vez más, se convirtió en eje para el ansiado cambio. "Puede cambiar el destino de alumnos abocados al fracaso social y se puede optimizar desde las administraciones públicas. El profesorado es el que se encarga de darle la calidad necesaria", afirmó. Un profesorado que tiene que ser competente, para diseñar la mejor opción para el alumno, manejar el currículo, motivar o generar un clima de aprendizaje, entre otras cualidades.

"También hay que incluir una calidad personal extraordinaria, algo que no se aprende en los libros", reconoció Pellicer, quien a continuación se centró en aspectos más concretos para desarrollar el MIR docente -que calcula que sería una realidad en seis años-, como la necesidad de una convivencia "con maestros excelentes, de los que también se aprende". Una figura que durante los dos años de prácticas que supondría esta nueva formación se denominaría mentor, el encargado "de sumergir a los futuros profesores en una comunidad educativa de excelencia". También abogó por una "profunda reforma" tanto de los estudios de Magisterio como del actual practicum. "Nunca un país invertirá lo suficiente en sus docentes, pero hay que hacerlo con inteligencia y generosidad", remarcó.

Sentimiento de frustración

Si en algo coincidieron los participantes fue en el "sentimiento de frustración" que ha provocado la ruptura del Pacto Educativo por parte de los políticos, "en el que hemos estado trabajando dos años", calculó Pellicer. "La propuesta del MIR docente es muy interesante y prometedora, pero solo es eficaz con la reforma profunda que implica el pacto educativo", advirtió. De hecho, dentro de los 200 folios que aglutinaba el documento "Papeles para el Pacto", la cuestión docente del MIR "era uno de los 17 puntos en los que había un consenso político", subrayó, al tiempo que lamentó que "una vez más, la educación haya sido utilizada por la política como arma arrojadiza". A ese consenso también se aferró su compañero Juan Carlos San Pedro para lograr que el MIR docente sea una realidad. "El modelo que le hemos presentado a los partidos políticos ha gustado. Además, es flexible y permite construir sobre él, generar debate. Si 80 facultades de Educación nos hemos podido poner de acuerdo para elaborarlo, tiene que salir adelante", aspiró para finalizar su intervención.

Tras las ponencias de Pellicer y San Pedro, que pusieron sobre la mesa los temas más candentes al rededor de la nueva formación para el profesorado, comenzó la mesa redonda, en la que también participaron el resto de invitados a estas jornadas. Izaskun Álvarez Cuartero, vicerrectora de Docencia y Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca hizo hincapié en las diferencias que provocaban en las comunidades autónomas los diferentes presupuestos en educación y cómo la masificación de las facultades "complica la elección de profesores de élite". Luis González Rodero, profesor y secretario de la Escuela de Magisterio de Zamora, por su parte, reconoció que aunque existen muy buenos maestros "algunos alumnos no tienen Magisterio como primera opción". Por último, José Alberto Hernández Gañán, jefe de Servicio de Formación del Profesorado de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa de la Junta de Castilla y León, apostó por una formación docente "individualizada" y subrayó que Zamora es puntera en actividades de innovación para el profesorado, desarrolladas por los dos CFIE de Zamora, en la capital y en Benavente.

Todos ellos aportaron sus puntos de vista desde sus respectivos puestos y debatieron con el público -principalmente alumnos de la Escuela de Magisterio del Campus Viriato de Zamora, junto con profesores, maestros y otros expertos en educación de la provincia- para dejar asentadas las bases de lo que debería ser el camino hacia la formación del nuevo docente.