Mil usuarios del Club de los 60 repiten viaje mientras 14.000 quedan sin plaza

El Procurador del Común ha pedido a la Junta de Castilla y León un incremento de plazas para los viajes del Club de los 60 y una mejor gestión de las listas de espera, una vez que ha constatado que en torno a 14.000 personas se quedaron sin poder acceder a uno de estos viajeres, mientras que casi un millar repitió.

El Procurador del Común admitió la queja a trámite y comprobó que las plazas ofertadas en toda la Comunidad en los años 2016 y 2017 fueron 29.218 y 30.218 respectivamente, mientras en 2016 hubo un total de 49.159 solicitantes, viajando finalmente 27.962 personas a 33 destinos diferentes, no pudiendo acceder a ningún viaje 23.295 personas. Y en 2017 se registraron 50.876 solicitantes, no pudiendo viajar 23.392 personas.

Según la Junta de las 23.295 y 23.292 personas que no pudieron viajar en las convocatorias de 2016 y 2017, 9.089 y 9.306 respectivamente renunciaron al viaje. Aún así, quedarían 14.206 y 14.086 personas en cada uno de esos ejercicios a los que no se les adjudico ningún viaje y tampoco pudieron acceder a la lista de reserva. La Administración que en el caso de 2017 muchas de estas personas, después de los intentos de llamada realizados para cubrir las vacantes, bien renunciaron al destino, no contestaron o bien aceptaron el viaje pero posteriormente también renunciaron al mismo.

Pero con independencia de que la gestión de las listas de reserva se lleve a cabo de forma rigurosa, la sola posibilidad de que, como se afirma en la queja, muchos solicitantes no puedan participar en el programa, exige considerar la probabilidad de mejorar la oferta progresivamente, entiende el Procurador del Común. Las cifras reflejan, pese a los numerosos casos en los que la falta de adjudicación del viaje pudiera ser por causas ajenas a la propia Administración, que no pocas personas no han resultado beneficiarias de algún viaje. Según, los datos facilitados, en 2017 pudieron ser 6.316. Sin embargo, a 936 se les adjudicó más de un viaje en ese ejercicio.