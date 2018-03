El gerente de Hertasa, condenado a 21 meses de cárcel por falsear obras y pagarés

Fue el gerente de Hermanos Tábara S.A. (Hertasa), de iniciales E.C.C., "la persona que puso en circulación tanto los certificados de obra" falsos, ocho en total supuestamente de adjudicaciones a la sociedad por parte del Ayuntamiento de Benavente en 2008 por 1.212.450 euros, como "los pagarés falsos" de 266.491,77 euros, por lo que el Juzgado de lo Penal le impone una pena de 21 meses de prisión, así como una multa de 3.240 euros. La juez le condena, además, a indemnizar a la parte denunciante, la entidad de ahorros que sufrió las consecuencias de la falsificación de esos documentos "por el perjuicio sufrido", aunque admite que el dinero obtenido, "las cantidades que se descontaron por las certificaciones de obra se ingresaron en la cuenta de la mercantil", destinadas a obtener liquidez cuando esta estaba ya a punto de entrar en concurso de acreedores.

La condena exculpa a los dos hijos de uno de los fundadores del holding Hertasa, a J.C.T.A. y a J.M.T.A., consejeros de Administración de dicha sociedad, al entender la magistrada que no existe "prueba suficiente" de que conocieran y consintieran ese tipo de operaciones, ni de que fueran los autores de los pagarés falsos. Sin embargo, mantiene en su sentencia que el gerente "conocía perfectamente la falsedad de los documentos y, a pesar de ello, los presentó para su descuento, obteniendo de esa manera fondos para financiar la empresa".

La juez otorga el derecho al condenado de reclamar a los otros dos imputados, los dos hijos de uno de los hermanos Tábara, el dinero que debe abonar a la entidad bancaria. En la sentencia, la magistrada puntualiza que el gerente, E.C.C., "conocía los movimientos contables de la empresa, era el encargado de gestionar todas las operaciones de bancos y con el Ayuntamiento de Benavente, conocía que los efectos descontados no respondían ni a deudas reales (los pagarés) ni a obras ejecutadas y no pagadas por el Ayuntamiento de Benavente", incluso, la juez llega a indicar que algunas de esas certificaciones falsas "eran de obras no realizadas por la empresa Hermanos Tábara, por lo que era la persona que tenía el dominio funcional del hecho". La juez ha reducido la pena en 15 meses, al aplicarle la atenuante de dilaciones indebidas en la resolución del procedimiento penal.