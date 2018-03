El consejero de Fomento cierra la puerta a pagar el parque de bomberos

El consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aprovechó su visita de ayer a la capital para zanjar un asunto que llegará hoy hasta el Pleno de las Cortes de Castilla y León: la participación de la Junta en la financiación del nuevo parque de bomberos de Zamora. El dirigente, de hecho, ha cerrado la puerta totalmente a pagar parte del nuevo edificio. "Entre las competencias de la Junta no se encuentra la de financiar infraestructuras de este tipo. Nuestra función es tratar de homogeneizar el trabajo, formar a los profesionales y ofrecer toda la ayuda técnica necesaria, pero nunca pagar la infraestructura. Así que no es posible que podamos colaborar en algo en lo que no tenemos competencia", ha manifestado.

Por otra parte, Suárez-Quiñones también ha anunciado los plazos para levantar el futuro conservatorio y centro cívico en el agujero del malogrado palacio de congresos. "El proyecto ya está adjudicado y próximamente celebraremos una reunión técnica para concretar aspectos relacionados con lo que deben ser los edificios. La financiación también está estipulada en el convenio, que serán seis millones de euros para el conservatorio. Y si hubiera que hablar de plazos, podemos decir que queremos iniciar los trabajos a finales de este año 2018 o como máximo a principios del próximo 2019", ha indicado el consejero.