Importante subida de la vivienda en Zamora por la escasez de obra nueva

La falta de obra para vivienda nueva en la capital zamorana podría traducirse, si el mercado se reactiva en los próximos meses como es de esperar, un importante encarecimiento del suelo, lo que pondría fin definitivamente a la época de precios bajos que se ha registrado durante los últimos años. Así lo estiman los analistas del portal web precioviviendas.com, que indican que Zamora está entre las diez zonas de la comunidad autónoma donde la vivienda más se ha revalorizado durante el pasado ejercicio.

"En el análisis de la evolución del precio es importante tener en consideración los últimos datos de compraventa de vivienda publicados que señalan que el pasado 2017 finalmente se han alcanzado niveles previos a la crisis, con un incremento del 15% respecto al 2016 y del 42% respecto al 2014, cuando se inició el cambio de tendencia tras la burbuja.

Estos datos, y las últimas informaciones sobre la reactivación del sector de la construcción, permiten vincular la subida del precio de la vivienda con el agotamiento de la oferta disponible en determinadas zonas causada por dicho incremento de la compraventa". En pocas ciudades se nota como en Zamora la ausencia de obra nueva que justifique cierto aumento de precios.

Cabe recordar, eso sí, que "la evolución de precios es dispar en función de las condiciones de la oferta y la demanda, lo que implica que no todas las zonas ni todas las viviendas se comportan igual ni lo hacen de la misma forma en cada momento. Es decir, en una misma ciudad hay viviendas que suben de precio y otras que ajustan su valor en razón de la nueva oferta existente, lo que es normal en un mercado que evoluciona razonablemente contenido al alza".

En Zamora la evolución del precio de la vivienda durante el año 2017 ha sido positiva en cerca de un tres por ciento, lo que sitúa a la capital en el décimo puesto de la comunidad autónoma analizando los datos municipales de los que dispone el portal inmobiliario especializado en la tasación de inmuebles. El precio medio del metro cuadrado en los pisos de la capital es de 1.371 euros y la superficie media de las viviendas que conforman el parque de la provincia es de unos 115 metros cuadrados. La antigüedad media de las viviendas zamoranas, algo que habla a las claras de la situación de la construcción de nuevas promociones, es de 36 años.

"La recuperación económica y el turismo son los principales responsables del impulso positivo que viene teniendo el precio de la vivienda en los últimos trimestres" a nivel nacional, "por eso se está dando con más intensidad en aquellas zonas donde la actividad económica ya da claras muestras de haber superado la crisis". Así, además de las ciudades de Madrid y Barcelona, principales motores de la economía a nivel nacional y que han registrado importantes incrementos del precio de la vivienda en el último año, con una subida del 9'38 % y del 18'20 % respectivamente, "la recuperación económica se ha dejado notar también en zonas de costa como Baleares, con una subida del precio del 14'53 %, Canarias, con una evolución del 9'07% o la provincia de Málaga, con un incremento del 9'89 %, donde el turismo está impulsando la economía".

Pero "puesto que la economía no se ha recuperado aún de forma homogénea en una España con características diversas", la subida del precio de la vivienda "no ha tenido el mismo impulso en todas las zonas a lo largo del año, habiendo algunas en donde aún no se han comenzado a notar los primeros incrementos". Así, frente al 7 % de promedio que ha subido el precio medio de la vivienda en las islas, en los municipios de la costa mediterránea el incremento medio ha sido de un 3,57%, en el interior del 1,19% y sólo del 0,54% en los municipios del atlántico, habiendo sufrido una corrección negativa del 1.02% de media en los municipios del cantábrico.

Otro dato interesante que ofrece el estudio es la rebaja media que los compradores solicitan a la hora de comprar una rebaja, que está en alrededor del diez por ciento. Los vendedores, como término medio, aceptan bajas por encima de los diez mil euros con respecto al precio que solicitaban en un inicio. Aunque el mercado inmobiliario empieza a reactivarse, las negociaciones entre vendedor y comprador son todavía parte importantísima del contrato de compraventa.