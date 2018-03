"Los profesores necesitan una puesta en valor de su labor social"

La Universidad de Salamanca estará representada en la I Jornada de Educación MIR Docente, organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, gracias a la asistencia a este encuentro de expertos de la vicerrectora de Docencia y Evaluación de la Calidad, Izaskun Álvarez Cuartero, que se estrena en este cargo de la mano del equipo del nuevo rector de la USAL, Ricardo Rivero, que asumió el reto de dirigir la USAL el pasado diciembre. Optando por "rebautizar" este nuevo programa de formación del profesorado como DORE (Docente Residente), Álvarez Cuartero aboga por que estén presentes en la formulación de este nuevo sistema tanto decanos de Educación como directores de las Escuelas de Magisterio o los propios estudiantes para que realmente sea efectivo, además de incluirlo en el Pacto Nacional por la Educación.

-¿Qué opinión tiene sobre la necesidad de realizar un MIR docente para los futuros profesores?

-La primera consideración que quisiera realizar es que el término "MIR docente" no me parece adecuado. Propongo la utilización de un acrónimo propio, como el de DORE (Docente Residente). Copiar las siglas que se utilizan en Medicina no es necesario para dotar de credibilidad y legitimidad al proceso. Creo que este cambio conceptual es necesario, no podemos iniciar el debate con unas siglas que no nos pertenecen. Tampoco podemos analizar la realización del DORE sin incluirlo en los retos que plantea los distintos apartados del Pacto Nacional por la Educación.

-¿Qué beneficios aportaría al mundo de la enseñanza?

-Cualquier sistema que mejore la calidad de los maestros de enseñanza primaria y secundaria es bueno, circunstancia que puede hacerse extensible a cualquier ámbito profesional. Ahora bien, tanto los decanos de las facultades de Educación, los directores de Escuela de Magisterio y los estudiantes tienen que ser consultados para delimitar realmente las ventajas del DORE. Hay que incorporarlos de pleno derecho al debate y escuchar sus propuestas. Al mismo tiempo, es imprescindible conocer el presupuesto con el que contaría el proceso.

-¿Sería necesario un estudio económico para este cambio?

-Las facultades y escuelas necesitarían de más recursos para afrontar las exigencias que parece que va a demandar el nuevo profesor del siglo XXI. Un profesor o profesora altamente cualificados, capaces de superar dos oposiciones y con dos años de residencia. Para ser profesor de secundaria son necesarios siete años de formación y los dos años de residencia deberán ser pagados, como el MIR.

-¿Cómo debería estar organizado para que fuera realmente efectivo, qué aspectos se deberían tener en cuenta?

-No podemos adelantarnos sin conocer la cuantía económica que se destinará a todo el proceso. Por ejemplo, tenemos que calcular que un MIR cobra unos 15.000 euros brutos y se calcula que para el año 2020 se necesitarían 200.000 profesores. Por lo tanto, las autonomías deberían prever este gasto. Quiero señalar que también se presenta el problema laboral de los interinos, que actualmente alcanzan los 130.000.

-¿Qué cualidades del docente se deberían incentivar en este nuevo sistema de profesionalización del profesorado?

-Fundamentalmente, conocimiento de la materia de especialidad, metodología docente adecuado a los ciclos en los que se impartan las clases, dominio de las últimas tecnologías para incrementar la motivación y la transmisión de conocimientos en las aulas, entre otras.

-¿Enfrentarse en las aulas a los alumnos es donde más se aprende?

-Los sistemas de aprendizaje son muy variados, y tan importante es una buena clase de un profesor como una visita a un museo o a una fábrica. La profesionalidad de los maestros en España es notable, contamos con buenos profesionales que necesitan de una puesta en valor de su función social. Los maestros son esenciales para tener una sociedad basada en valores cívicos y comprometida con los retos del siglo XXI.

-¿Cuál es la situación de la docencia en el caso concreto de la Universidad de Salamanca?

-Tenemos ocho grados y doble grado dedicados a la preparación de profesionales de la Educación. Es una oferta muy sobresaliente. La Universidad de Salamanca imparte en la Escuela Universitaria de Magisterio del campus de Zamora dos grados en Infantil y Primaria y una doble titulación de grado en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil. En el campus de Ávila están las opciones de grado en maestro en Educación Infantil y Educación Primaria. Por su parte, en Salamanca se puede acceder a Educación Social, Maestro en Educación Primaria o Pedagogía.

-¿Se están tomando algunas medidas para su mejora, es parte de la preocupación del nuevo rector y su equipo?

-Desde luego que el interés del rector por los grados en Educación es más que conocido. Su objetivo es conseguir que los egresados de nuestros centros sean considerados los mejores cualificados del panorama universitario español. La plantilla de profesores tiene una alta cualificación y la universidad tiene que hacer todo lo posible para cubrir las demandas que exigirá un nuevo mapa educativo en España.

-¿Cómo se puede mejorar la docencia en la Universidad de Salamanca?

-La dotación económica es fundamental. Como he indicado con anterioridad el proceso de puesta en marcha del DORE necesita de un gran presupuesto para ponerse en marcha y al día de hoy las negociaciones están interrumpidas.

-¿Cuáles son sus cometidos como vicerrectora de Docencia y Evaluación de la Calidad de la USAL?

-Tanto el decano de Educación como los responsables de las Escuelas de Zamora y Ávila saben que desde el vicerrectorado se le acompañará y ayudará en todo el proceso y contarán con mi respaldo en todas las decisiones que tomen. La empatía con todos los agentes implicados en la puesta del DORE es fundamental, este vicerrectorado está al servicio de la comunidad universitaria y somos un instrumento al servicio de la facultad y de las escuelas.

-¿Qué metas quiere alcanzar desde su cargo?

-Fundamentalmente, apoyar las tareas docentes y conseguir que la Universidad de Salamanca en este año de su VIII Centenario sea un referente nacional e internacional por su gran calidad en la oferta de grados. Es para mí fundamental poner en valor el Campus Viriato, que cuenta con unas instalaciones excelentes, por lo que debemos estar orgullosos de ellas. Contamos con un apoyo extraordinario de las instituciones locales y provinciales para dar a conocer en el ámbito zamorano la Escuela Politécnica Superior, la Escuela de Enfermería, que es un centro adscrito, la Escuela Universitaria de Magisterio y la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales.

-¿Los alumnos y su punto de vista son importantes para esta mejora?

-Son fundamentales. Me gustaría hacer un llamamiento a los estudiantes de Zamora y su provincia para que opten por estudiar en el Campus Viriato y en la Universidad de Salamanca. Es una extraordinaria decisión, un título por la Universidad de Salamanca no necesita presentación, su reconocimiento es internacional. Queremos a los estudiantes zamoranos en Zamora, en Salamanca y en Ávila. La oferta de postgrados y títulos propios es variada y muy competitiva, les ánimo a que visiten la página web de la Universidad para que comprueban que esa oferta es magnífica.