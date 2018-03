La Junta de Personal Docente de Zamora subraya la "garantía de igualdad" de la escuela pública

La Junta de Personal Docente de Zamora defendió ayer, con motivo de la apertura de matrículas para el próximo curso, la matriculación en la escuela pública de Zamora para defender así "el papel importantísimo que desempeñan en nuestra sociedad los centros públicos y sus profesionales".

"La Junta de Personal Docente de Zamora anima a los centros y al profesorado a difundir el mensaje y destacar las fortalezas de la enseñanza pública, que nos sitúan en la media europea y entre los mejores de todo el territorio nacional, un hecho que hay que atribuir a la dedicación y profesionalidad del profesorado y la implicada complicidad de las familias".

Los profesores argumentan que "siempre hay un centro público cerca de casa y si no, se dispone de transporte gratuito", que el "proyecto educativo es garantía de igualdad de oportunidades y no discriminación" y que la enseñanza bilingüe es el denominador común de un número de centros cada vez mayor, entre otros motivos.

La Junta de Personal Docente argumenta que el profesorado de la escuela pública "se esfuerza en estar continuamente realizando cursos de reciclaje" para el uso de las nuevas tecnologías, "herramientas cotidianas en el aula" y que la escuela pública "presta servicios complementarios como comedor, el servicio de "madrugadores" o actividades extraescolares".

Los profesores insisten en la "necesidad de que la administración acometa como propia la responsabilidad de "descubrir" la educación pública a todas las familias" y aseguran que "seguiremos exigiendo que no se detraigan más recursos, que se acometan todas las inversiones necesarias para garantizar el mantenimiento de un servicio público educativo de calidad y que no se supriman unidades cuando se siguen concertando unidades en los centros concertados". La educación, concluye la Junta de Personal Docente, "no es un negocio, es un derecho".