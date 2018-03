La subida de las pensiones mínimas y de viudedad beneficiaría a 28.000 zamoranos

Más de 28.000 pensionistas zamoranos -28.183 concretamente según los datos más actualizados del Instituto Nacional de la Seguridad Social- se beneficiarían de la subida de las pensiones mínimas y de viudedad que propuso ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno sobre pensiones celebrado en el Congreso de los Diputados. La medida, que está supeditada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año (Rajoy deja por tanto la pelota en el tejado de la oposición) servirá para aliviar la situación de los miles de pensionistas con ingresos más bajos. Son todos los que cobran la paga mínima y los que cobran la pensión de viudedad, principalmente mujeres en este último asunto.

En Zamora hay 22.035 personas que cobran la pensión más baja que permite la ley, poco más de seiscientos euros mensuales para los mayores de 65 años. La mayoría son del colectivo de jubilados (unos doce mil) y de viudos (cerca de 7.400). Hay, además, más de mil huérfanos y más de cuatrocientas personas con incapacidad permanente. A estos hay que sumar los más de seis mil perceptores de pensiones de viudedad que cobran más del mínimo pero que, a falta de más detalles sobre la propuesta de Rajoy, también se beneficiarían del incremento en las pagas.

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT de Zamora no tardaron en dar réplica a la propuesta del presidente del Gobierno. José Antonio Villarino, representante de la federación de pensionistas de UGT, catalogó la medida como una "promesa para salvar los muebles de momento" y la encuadró en las maniobras del Ejecutivo para contrarrestar las manifestaciones de jubilados de las últimas semanas. Por su parte Teo Movilla, representante de la misma sección pero, en esta ocasión, de Comisiones Obreras, quiso "romper una lanza" a favor de las organizaciones sindicales porque, indicó, "gracias a nuestra presión durante las últimas semanas se empiezan a conseguir avances". Movilla llamó al Gobierno a plantear soluciones "en el marco del Pacto de Toledo y no en el Congreso de los Diputados" y censuró que "las propuestas de los sindicatos y de los partidos de la oposición no sean tenidas en cuenta".

Ángel del Carmen, secretario provincial de UGT, puso el acento en la entrada en vigor del llamado "factor de sostenibilidad" para el año que viene, variable que recortará la paga de los futuros pensionistas para adecuarla al aumento de la esperanza de vida. Del Carmen calificó este factor como "peligroso" para los futuros pensionistas aunque ahora, indicó, "no se le está dando demasiada importancia". "El sistema actual se puede mantener, si hay dinero para rescatar a los bancos tiene que haber dinero para los pensionistas", añadió el representante de UGT en la provincia de Zamora.

Los sindicatos aprovecharon también para llamar a la movilización prevista para pasado mañana, idéntica a las que hay convocadas por el resto de las provincias del país. Los zamoranos están llamados a una manifestación que saldrá el sábado a las doce del mediodía de La Marina para llegar hasta la plaza de la Constitución, donde se protestará ante la sede del Ejecutivo en la provincia. La concentración prevista para hoy frente a la Tesorería Provincial del INSS ha sido anulada para que las medidas de presión convocadas en Zamora coincidan con las previstas en el resto de las provincias del país.

Manuel Prieto, secretario provincial de CC OO, llamó a la asistencia "no solo de los jubilados, también de los trabajadores y de los jóvenes, que en esto se juegan su futuro". Tanto los representantes de UGT como los de CC OO auguraron un buen seguimiento de la protesta. "Esperemos que las manifestaciones del Día de la Mujer y los movimientos de los pensionistas sirvan para que Zamora empiece a despertar y la gente salga a la calle", apostilló Teo Movilla.