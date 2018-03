Fabio Biondi, violinista: "La historia ha sido injusta, Telemann fue mucho más valorado en la época que Bach"

Fabio Biondi es el talentoso violinista que visita el Pórtico de Zamora en la sesión matinal del sábado (12.30 horas) en San Cipriano. Es italiano, pero ama España y "todavía veo aquí ese brillo de emoción por la música".

- Háblenos de su trayectoria musical y de su dedicación al violín.

-Comencé con once años a estudiar el violín, que se considera bastante tarde. Para mí fue el camino de mi vida, mi gran pasión. Afortunadamente, el talento me permitió crecer rápidamente. Estudié en el conservatorio, pero todo cambió cuando tenía 16 años al escuchar interpretaciones de música barroca, que me fascinó completamente, con obras como la Pasión de San Mateo de Bach. En 1989, reuní a varios amigos para fundar el grupo Europa Galante, que ahora tiene casi tres décadas de vida. Es un conjunto de intérpretes de música barroca y romántica, con obras com Macbeth de Verdi. En paralelo, he desarrollado mi carrera como violinista y director de orquesta. Mi vida es muy completa en el sentido artístico en la actualidad.

- ¿Cómo es su relación con España?

-Siempre muy cariñosa, quizá porque soy siciliano y una parte de mi sangre es de España. Me he casado con una española, lo que me ha acercado a este país y este idioma maravilloso. Vivo en Valencia desde hace dos años, pero desde antes me sentía como en casa. Más allá de los problemas de este país, los españoles tienen una forma muy positiva de reaccionar, de no volver atrás y de mirar para adelante.

- ¿Se siente más cómodo como solista o formando parte de una orquesta de cámara?

-Me gusta mucho compartir la música, más allá de mi orquesta, como oportunidad de intercambiar opiniones con otros músicos. La música de cámara es un privilegio que ayuda a enriquecerse mutuamente. Niego que todo el mundo esté cansado de hacer las cosas y sigo viendo, como en la Orquesta Sinfónica de Navarra, músicos con curiosidad y deseo de hacer bien las cosas. Pienso que la gente que eligió música para sus vidas todavía le brillan los ojos.

- "Fantasías de Telemann"e es el programa que ha elegido para el Pórtico de Zamora, ¿como será su actuación?

-Es un programa sobre la obra de Telemann, a la que he añadido piezas de Tartini y Biber. Estas fantasías gustan mucho al público y son muy variadas, aunque no sean tan célebres como la música de Bach. En la época, Telemann muy más existoso por su conocimiento de diferentes estilos. Las fantasías demuestran la injusticia en la historia de la interpretación y, este caso, se aprecia el hecho de que las composiciones sean para violín.