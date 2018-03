El colegio Medalla Milagrosa de Zamora conciencia sobre el excesivo uso del plástico

Los alumnos de 1º de la ESO del colegio Medalla Milagrosa han desarrollado un proyecto que bajo el título "Please, no plastic" ("Por favor, plástico no) han estudiado todo lo relacionado con los plásticos y su tremendo impacto medioambiental. En esta iniciativa están involucradas las asignaturas de Tecnología, Geografía e Historia, Religión, Plástica y Lengua.

El proyecto finaliza mañana viernes con una campaña en la que los estudiantes saldrán a la calle para concienciar a los viandantes sobre la importancia que tienen las tres "r": reciclar, reutilizar y reducir el impacto de los residuos plásticos. Explicarán a los zamoranos la importancia de reducir el uso de bolsas de plástico y de productos que los contengan y regalarán bolsa de tela.