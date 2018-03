Lucía Gil, finalista con raíces zamoranas de "Tu Cara me suena": "Voy a sacarlo todo y a dar mucha caña en la final"

Lucía Gil, de raíces zamoranas llega mañana a la gran final de la sexta edición de "Tu cara me suena" con ganas de darlo todo y, si así lo decide el público, ganar e concurso. Para ello se meterá en la piel de la carismática cantante Bonny Tyler.

¿Cómo lleva los ensayos para la gala final de "Tu cara me suena"?

Bien, con una mezcla de nervios y de pena, porque ya se acaba el programa y hemos hecho muy buen grupo y muy buen equipo. Además la gala final va a ser en directo y, aunque en el resto de programas nunca cortamos, que vaya a ser en directo también hace especial a la última gala.

¿Cómo va a ser la última actuación con la que aspira a ganar el programa?

Yo creo que va a ser muy emocionante. Voy a cantar una canción de Bonny Tyler, que es muy conocida, tiene mucha fuerza y mucho mensaje. Ella la cantaba muy metida en el personaje y es lo que pretendo hacer yo, sacarlo todo, y darle mucha caña. Es muy buen tema para defenderlo en la final.

¿Se ve como ganadora del concurso?

Sí claro, todos los que estamos en la final podemos ganar. Es el público el que decide y los marcadores se ponen a cero, todo depende de las votaciones, así que me veo con posibilidades. Me gustaría mucho ser la ganadora, pero si no es así tampoco pasa nada.

¿Qué opina sobre que sea el público el único que decide?

Yo creo que va a ser posivo. Ya hicimos también una gala en directo en la que votaba el público y yo quedé la segunda así que yo creo que no me va a ir mal.

Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo para los artistas, ¿cómo valora su importancia en su carrera artística?

Yo creo que son una ayuda si las sabes utilizar bien. Son últiles para contar cosas y comunicarte con la gente pero siempre teniendo muy claro hasta donde llega el mundo virtual y donde empieza la vida real.

¿Con qué artista se queda de todos los que ha imitado a lo largo del concurso?

Me gusto mucho hacer de Pink en la quinta gala y también de Sam Brown, que fue en una gala que también se hizo en directo, que siempre tiene mucha fuerza, aunque te pones más nerviosa.