Zamora busca entrar en un nuevo el corredor ferroviario Gijón-Sevilla

El Plan de Dinamización específico para Zamora continúa siendo el caballo de batalla del PSOE. Pero no el único. Coincidiendo con la visita ayer a la capital de César Ramos, portavoz socialista en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, el secretario general del PSOE, Antidio Fagúndez, desgranó algunos de los "objetivos prioritarios" para la formación política, sobre todo en materia de infraestructuras, tras la reunión mantenida con la organización patronal CEOE-Cepyme.

En virtud del encuentro, la inclusión de Zamora en un nuevo trazado ferroviario paralelo al ya maltrecho de la Ruta de la Plata se antoja esencial para el desarrollo empresarial e industrial de la provincia. Además de la posible cesión de los terrenos de ADIF o la ampliación del paso de ferrocarril de Pinilla, el PSOE quiere ir más allá y solicitará en la Cámara Baja el estudio de viabilidad de un nuevo eje ferroviario paralelo al antiguo de la Ruta de la Plata con el objeto de que Zamora forme parte del corredor industrial e inversor existente entre Gijón y Sevilla.

En palabras de Ramos, se trata de la "ruta por la que más mercancías se mueven" pero que, cuando esas relaciones comerciales se ven obligadas a discurrir por la vía ferroviaria, la línea se desvía por el eje de Madrid. "Vamos a defender que se vuelva a conectar León-Zamora-Salamanca-Plasencia para recuperar ese eje ferroviario con un nuevo trazado y una nueva infraestructura para pasajeros y mercancías, para lo cual pediremos plazos, proyecto y financiación al Gobierno", anunciaba.

Una nueva conexión "factible y viable", a diferencia según él de la reapertura de la actual Ruta de la Plata que, en palabras del parlamentario socialista, podría servir también para equilibrar el este y el oeste de la península ya que, a su juicio, su partido ha "detectado" la "preferencia del Gobierno del Partido Popular por el este español", en detrimento del oeste.

Sin inversión para la N-122

Pese a que durante el pasado verano el Gobierno estudió la inclusión de la autovía N-122 en el Plan de Inversión Extraordinaria en Carreteras (PIC), según avanzó en su día el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, Ramos recordó que actualmente el Gobierno no contempla las obras en la citada vía dentro de ese programa de financiación. "El Gobierno ha abandonado esta inversión, ha renunciado a invertir una parte de esos 5.000 millones de euros en Zamora", lamentó el diputado cacereño. No obstante, la exclusión de la N-122 del Plan de Carreteras no significa la negativa a acometer las anheladas obras con otra fuente de inversión, de ahí que el PSOE pregunte por otras líneas alternativas de financiación, así como por los plazos de ejecución del proyecto. "No es de recibo que se generen falsas expectativas para luego incumplirlas", reprochó.

Aprovechando su visita a Zamora, el diputado cacereño también protagonizó la segunda entrega de "El café de los lunes", el foro de debate estrenado la pasada semana por la agrupación local del PSOE. En esta ocasión, Ramos abordó con militantes y compañeros de partido las "nuevas actitudes en política".